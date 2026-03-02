Satelitné snímky odhalili skazu v Dubaji: Masívne požiare v prístave pri slávnej Palme, dym zahalil luxusné štvrte!

DUBAJ - Nočné nebo nad Dubajom vystriedal čierny dym. Satelitné zábery zverejnené v nedeľu večer odhalili skutočný rozsah škôd po iránskych odvetných útokoch. Trosky zneškodneného objektu dopadli do tesnej blízkosti svetoznámeho umelého ostrova Palm Jumeirah a spôsobili dva masívne požiare v dubajskom prístave. Hoci sa mestom ozývali sirény a výbuchy, podľa úradov došlo k zázraku.
Luxusný Dubaj sa v nedeľu ráno prebudil do vojnovej reality. Podľa oficiálnych informácií miestnych úradov bola príčinou dvoch obrovských požiarov v prístave dopadajúca troska objektu, ktorý úspešne zachytila a zlikvidovala protivzdušná obrana.
Satelitné snímky, ktoré zaplavili sociálne siete a priniesli ich svetové agentúry, ukazujú dve masívne ohniská požiaru priamo v srdci dubajského prístavu. Ide o strategickú a turisticky mimoriadne vyhľadávanú lokalitu v blízkosti umelého ostrova v tvare palmy. Na záberoch je jasne vidieť husté stĺpy čierneho dymu, ktoré sa šírili nad mrakodrapmi.
Odborníci varujú, že tieto incidenty priamo ohrozujú námornú dopravu a svetový obchod. Pre turistov, ktorí sa v Dubaji momentálne nachádzajú, ide o bezprecedentnú situáciu, ktorá mení tvár tejto doposiaľ bezpečnej dovolenkovej destinácie na nepoznanie.
Miestne úrady potvrdili, že napriek hrozivo vyzerajúcim záberom neprišlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam. Celý región Perzského zálivu je momentálne v stave najvyššej pohotovosti, keďže Irán pokračuje v sérii odvetných útokov zameraných na ciele v Izraeli, Bahrajne, Katare či Kuvajte.
„Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).