V posteli už mesiace ticho? Ak vaše telo dlhšie nepocítilo vášeň, pri najbližšom pokuse vás čaká TOTO! Nič príjemné...

LONDÝN - Dlhšie obdobie bez sexu nemusí ovplyvniť len partnerský život, ale aj fyzické a psychické zdravie. Sexuálni terapeuti upozorňujú na pokles libida, bolestivejší návrat k intimite, či silnejšie menštruačné kŕče. Niektoré dôsledky sa týkajú predovšetkým žien.
Čo sa deje s telom, keď prestane mať sex? Aj tí najaktívnejší z nás môžu občas zažiť „suché obdobie“ niekedy vedome, inokedy nie. Dlhá prechádzka, či studená sprcha nie vždy všetko vyriešia. Hoci môže byť sexuálna absencia signálom problémov vo vzťahu alebo náročného obdobia pri online zoznamovaní, nejde o jej jediné dôsledky. Okrem vzťahovej roviny existujú aj fyziologické a psychické dopady, ktoré ovplyvňujú naše telo aj náš prístup k sexu samotnému. A žiaľ, niektoré z nich sa týkajú výlučne vagíny.
Sexuálna terapeutka Sari Cooperová pre Reader’s Digest uviedla, že veľmi dlhé obdobie bez sexu môže viesť k strate sexuálnej túžby v zmysle princípu „používaj, alebo stratíš“. Odborníčka povedala: „Niektorí ľudia, ktorí sa sexu vyhýbajú, sa začnú cítiť unavenejší, s menšou vitalitou a menšou chuťou na sex. Zíde z očí, zíde z mysle, takto to opisujú niektorí moji klienti.“ Ak máte vagínu, ďalším dôsledkom môže byť oslabenie vaginálnych stien. Znamená to, že po dlhšej pauze bude sex bolestivý alebo nepríjemný. „Bez pravidelného pohlavného styku sa s pribúdajúcim vekom steny vagíny stenčujú, čo môže viesť k bolestivému sexu, keď sa k nemu vrátite,“ uviedla Cooperová.
Zdravie vaginálnych stien
Počas menopauzy môže byť pravidelný sex dôležitý na udržanie zdravia vaginálnych stien. Dopad je natoľko výrazný, že Severoamerická menopauzálna spoločnosť odporúča pravidelný penetračný sex. Ďalšou zmenou môže byť nižšia prirodzená lubrikácia. Vagína sa pri vzrušení zvlhčuje sama, čo uľahčuje pohlavný styk, hoci mnohí odborníci odporúčajú používať aj dodatočný lubrikant. S pribúdajúcim vekom však klesá hladina estrogénu, čo tento proces ovplyvňuje. Lekárka Lauren Streicherová vysvetlila: „Ak vezmete mladú ženu vo veku 20 či 30 rokov, bude mať dostatok estrogénu na to, aby tkanivá zostali zdravé, elastické a zvlhčené aj v období, keď nemá sex.“
Napokon, dlhšia sexuálna pauza môže zhoršiť aj menštruačné bolesti alebo pozitívnejšie povedané, orgazmus počas menštruácie ich môže niekedy zmierniť. Lekárka objasnila prečo: „Maternica je sval a mnoho žien zažije pri orgazme jej kontrakciu, ktorá spôsobí rýchlejšie vylúčenie krvi, čo môže znížiť menštruačné kŕče. Zároveň môže dôjsť k zvýšeniu hladiny endorfínov, ktoré takisto pomáhajú zmierniť menštruačné bolesti.“