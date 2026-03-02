Pri nehode štvorkolky v Dolnej Porube sa zranili dvaja muži

DOLNÁ PORUBA - Nehoda štvorkolky v nedeľu (1. 3.) v lesnom teréne v katastri Dolnej Poruby (okres Trenčín) si vyžiadala dvoch zranených. Vážnejšie zranenému mužovi pomáhali leteckí záchranári, druhému z mužov pozemní záchranári. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE).
Muži počas jazdy na štvorkolke zišli z lesnej cesty a narazili do stromu. Jeden z nich zostal po náraze ležať v bezvedomí.
Po lokalizácii miesta nehody lekára k zranenému vysadili pomocou palubného navijaka. „Dvadsaťosemročný muž utrpel pri náraze vážne poranenie hlavy a hornej končatiny. Lekár mu na mieste poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne bol v spolupráci s hasičmi transportovaný k miestu pristátia vrtuľníka. Po preložení na palubu pacienta vo vážnom stave letecky previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ uviedla ATE. Druhý muž podľa nej zostal v starostlivosti pozemných záchranárov.