TAJNÁ SVADBA?! Promi stylista šokoval Hollywood: Zendaya a Tom Holland sú vraj už MANŽELIA!

LOS ANGELES - Hollywood je hore nohami! Dlhoročný stylista hviezdnej krásky Zendaye, Law Roach, prišiel s tvrdením, ktoré fanúšikov poriadne zaskočilo. Podľa jeho slov svet zmeškal svadbu slávnej herečky a jej snúbenca Toma Hollanda. Už sú z nich vraj manželia!
Roach, ktorý so Zendayou spolupracuje už od roku 2011, prehovoril na červenom koberci počas udeľovania cien Actors Awards v rozhovore pre Access Hollywood. A tam bez váhania vyhlásil: „Svadba sa už konala. Zmeškali ste ju.“ Šokovaný redaktor na to reagoval, či to myslí vážne. Odpoveď? „Je to úplná pravda,“ dodal stylista bez ďalších slov.
Dvojica si svoje súkromie prísne stráži. Podobne sa o šok postarali aj pred rokom na Zlatých glóbusoch, kedy sa Zendaya bez oficiálneho oznamovania a zbytočných slov, objavila na červenom koberci s diamantovým zásnubným prsteňom na ruke. No a pred pár dňami šperk odložila a nahradila ho zlatá obrúčka. Aj to si verejnosť okamžite všimla. Slová herečkinho stylistu špekulácie už len potvrdili.
Láska Zendaye a Toma Hollanda sa začala písať už v roku 2016 na pľaci filmu Spider-Man: Homecoming. Hoci spočiatku tvrdili, že sú len priatelia, o pár rokov neskôr preskočila iskra. V roku 2021 svoj vzťah oficiálne potvrdili a odvtedy patria medzi najobdivovanejšie páry sveta.