Vačková po odstránení NÁDORU nesedí na zadku: Valí sa na ňu KRITIKA!

BRATISLAVA - Zuzana Vačková (56) prežíva náročné obdobie po operácii nádoru, no napriek tomu nestráca optimizmus ani chuť do života. Už tretí deň po zákroku, na odporúčanie lekárov, urobila prvé kroky a dnes sa postupne vracia k svojim obľúbeným aktivitám. A za to si zlízla kritiku!

Herečka Zuzana Vačková sa prednedávnom ocitla v náročnej životnej situácii, keď musela podstúpiť operáciu, pri ktorej jej lekári odstraňovali nádor. Celú situáciu však berie statočne a s obrovskou dávkou pozitívnej energie, čo dokazujú aj jej slová na sociálnych sieťach. „Hneď tretí deň po operácii mi lekári odporučili pohyb. Vstať z postele, prejsť sa po chodbách nemocnice. Spraviť pár krokov. Stálo ma to dosť námahy, ale poslúchala som,“ priznala Vačková vo svojom príspevku.

Aj keď cesta k zotaveniu nie je jednoduchá, herečka sa rozhodla poslúchať rady lekárov a urobiť všetko pre čo najrýchlejší návrat do života, aký viedla pred operáciou. Po prepustení z nemocnice jej lekár podrobne vysvetlil všetky obmedzenia, no zároveň ju povzbudil, aby sa čo najskôr vrátila do svojho bežného rytmu. „A pri prepúšťaní z nemocnice mi môj pán doktor vysvetlil obmedzenia v strave, v pohybe, ale zároveň povedal, aby som sa čo najskôr vrátila do svojho života tak, ako som ho mala pred operáciou,“ dodala Zuzana.

Herečka sa netají tým, že ranné prechádzky sú pre ňu zdrojom energie a pokoja. „Ja milujem ranné prechádzky. Keď väčšina ľudí ešte spí a slnko vychádza. Tak som sa k nim vrátila hneď. Opatrne, pomaly, nie dlhé vzdialenosti… držím sa svojho hesla: niečo je vždy viac, ako nič,“ napísala odhodlane. Zuzana si tiež uvedomuje, že jej návrat k bežným činnostiam môže vyvolávať otázky a prekvapené reakcie.

„V deň keď ma pustili z nemocnice som aj hneď išla na vlasy, a niektorí sa pohoršovali v komentároch, že ‘včera ešte bola v nemocnici a dnes už behá po kaderníctvach!’,“ opisuje reakcie ľudí. No pre ňu je dôležité cítiť sa dobre a žiť naplno, aj keď v rámci možností. „Áno. Dodržiavam rady môjho lekára a žijem život naplno (v rámci možností) ako pred operáciou. Lebo tak to chcem,“ dodáva odhodlane. Neskôr išla aj na pedikurú či manikúru. Svojím prístupom však dokazuje a môže byť aj príkladom pre iných ľudí, ktorí sú po operácii, že sa treba aj naďalej starať o seba a svoje vnútro.