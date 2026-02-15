Vačková 7 mesiacov po odstránení NÁDORU: Prehovorila o svojom boji s rakovinou!

BRATISLAVA - Koncom júla minulého roka Zuzana Vačková (57) informovala, že je v nemocnici. Najprv uviedla len to, že je po operácii brucha, neskôr odhalila aj desivý dôvod svojej hospitalizácie. Našli jej totiž zhubný nádor. Aktuálne otvorene prehovorila o svojom boji s rakovinou. Takto reagovala, keď jej diagnózu lekári oznámili!
Keď herečka v júli odhalila, že je po operácii brucha, nikto ani len netušil, aký ťažký boj práve zvádza. Neskôr odhalila, že jej lekári našli zhubný nádor a bojovala s onkologickým ochorením. Pri operácii jej preto odstránili časť čreva a zachránili jej tým život. Krátko pred Vianocami sa totiž plavovláska už delila o dobré správy. „Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ informovala na sociálnej sieti.
Herečka o svojom statočnom boji so zákernou diagnózou hovorí otvorene. A urobila tak aj v týchto dňoch pre televíziu Markíza. Zaspomínala si na moment, keď jej lekári oznámili, že bojuje s rakovinou. „Keď mi lekár povedal, že jeden z polypov, ktorý mi odobrali v rámci kolonoskopického vyšetrenia, vyšiel v laboratóriu ako zhubný nádor, tak som si musela v hlave pospájať "zhubný nádor, to je vlastne rakovina?",“ uviedla Vačková.
„Ako bolo to také šialené si to ovedomiť a ja som si vzápätí aj uvedomovala, že netuším, čo ma ďalej čaká, ako sa to bude vyvíjať, čo to je, v akom mám štádiu, aké budú liečebné postupy. Keďže ja som workoholik, mala som 3 týždne do premiéry muzikálu Donaha a teraz som si povedala, no dobre, prídem k lekárovi, povie mi operácia, chemoterapia, vlasy dolu, možno pol roka, možno rok liečenia, uvidíme, kam to pôjde, či to je príliš agresívny nádor alebo nie je až taký agresívny. Koľko tu budem?“ pokračovala Zuzana.
S rakovinou v rodine už skúsenosti mali... Vedela preto, že sa choroba môže vyvíjať rôzne a priebeh môže byť veľmi rýchly. „Niektorí ľudia, ktorí dostanú alebo ktorým diagnostikujú rakovinu, ja neviem, pankreasu, alebo mojej švagrinej zdiagnostikovali rakovinu pľúc a vlastne sa dostala z nemocnice už len dvakrát asi na dve hodinky a zomrela v priebehu dvoch alebo troch mesiacov,“ priznala herečka. V hlavne mala preto množstvo otázok. Priznala však, že nepatrí k ľuďom, ktorí sa utápajú vo svojom trápení.
„Čiže to boli šialené otázky, ktoré som si vnútri v sebe dávala. Ale ja som taký ten typ človeka, že veci, ktoré neviem ovplyvniť, sa nesnažím nejak v duši dokolečka riešiť. Čiže keď som čakala dva týždne na stretnutie s lekárom, ktorý mi dá odpovede na tieto moje otázky, ja som spávala relatívne dobre,“ prekvapuje Zuzana.