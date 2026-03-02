AKTUÁLNE Šutaj Eštok oznámil dátumy prvých repatriačných letov na Blízky východ

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR vykoná tento týždeň minimálne tri repatriačné lety na Blízky východ. Okrem dvoch letov do jordánskeho Ammánu poletí vládny špeciál aj do ománskeho Maskatu. Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Prvá rotácia odlieta z Bratislavy zajtra (v utorok 3. marca, poznámka TASR) o 8.10 h miestneho času smerom do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je plánovaný o 15.00 h miestneho času z letiska Queen Alia International Airport,“ uviedol minister.
Ako doplnil, vládny špeciál poletí do Ammánu aj v stredu (4. 3.). Občanov z Maskatu prepraví vo štvrtok (5. 3.). „Letecký útvar je v nepretržitej pohotovosti a pripravený okamžite reagovať podľa vývoja bezpečnostnej situácie v regióne,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.
V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.