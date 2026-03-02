Opitá vodička spôsobila dopravnú nehodu, skončila v nemocnici

NITRA - Na ceste I/76 medzi obcami Šarovce a Turá v okrese Levice havarovala počas víkendu 42-ročná vodička osobného vozidla Toyota. Na rovnom úseku cesty prešla do protismernej časti vozovky, kde čelne narazila do protiidúceho vozidla Renault. Policajti oboch vodičov podrobili dychovej skúške. Vodič vozidla Renault mal dychovú skúšku negatívnu. Vodička Toyoty nafúkala 2,56 promile alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Políciu kontaktoval počas víkendu aj 27-ročný vodič vozidla Renault. Ten so svojím vozidlom pri parkovaní zapadol na obrubníku v Komárne. Privolaní policajti vykonali s vodičom dychovú skúšku, pri ktorej nafúkal 1,44 promile. Dopravnú nehodu spôsobili aj ďalší dvaja vodiči v Leviciach a Nitre. Jeden nafúkal 1,40 promile, druhý 1,02 promile.
Všetci vodiči okrem vodičky Toyoty skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička Toyoty bola so zraneniami prevezená do nemocnice.