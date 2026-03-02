ÚTOK na Irán otriasa svetovými TRHMI! Plyn pre Európu je už drahší o 20 percent, raketovo rastie aj cena ropy

NEW YORK/ŠANGHAJ/KÁHIRA/BRUSEL - Po víkendovom útoku na Irán vzrástli ceny ropy o viac ako 5 percent. Okrem toho získava na sile najmä zlato. Akcie už poklesli v Indii aj Pakistane. Podobný priebeh môžeme očakávať aj v Európe či USA.
Blízky východ je opäť vo vojne. Počas uplynulého víkendu zaútočili spojené americké a izraelské sily na ciele v Iráne. Na trhu to spôsobilo nestabilitu a pokles akcií. Jasným príkladom sú ázijské trhy. Money.pl informuje, že "investori predávajú akcie a utekajú do bezpečných prístavov: dolár, zlato a energetické komodity," ktorých dodávky môžu byť ohrozené.
Súčasný stav ázijských a európskych trhov
Japonský index Nikkei klesol počas víkendu o viac ako 1,3 percenta. V Hongkongu je situácia na trhoch ešte horšia. Index Hang Seng poklesol o viac ako 1,6 percenta. Bloomberg priblížil, že išlo o zníženie "pod úroveň kľúčovej podpory", čo môže naznačovať ďalší prepad. V Indii klesli trhy o 1,1 percent. Symbolické zisky a jediným relatívne pokojným trhom ostáva akciová burza v čínskom Šanghaji (SSE Composite). Tento netradičný jav môže byť spôsobený špecifickou povahou trhu, alebo tým, že reaguje oneskorene (vnútorné regulačné mechanizmy).
Pakistan, ktorý je priamo zapojený do konfliktu s Afgansitanom, utrpel väčšie straty na akciových trhoch. Index KSE-30 klesol o 9,6 percent, čo viedlo k úplnému zastaveniu obchodovania na niekoľko hodín. V pondelok ráno niečo pred treťou (9:00 európskeho času) bol stále v hlbokom poklese 9,5 percent. Okrem toho vypukli v krajine proiránske protesty. Po stretoch s políciou prišlo o život najmenej 10 ľudí. Rozzúrený dav sa pokúsil vniknúť na americký konzulát v Karáči.
Situácia na Blízkom východe sa už odzrkadlila aj v Európe. Hlavný index eurozóny EURO STOXX 50 poklesol v pondelok ráno o 2,33 percenta. Nemecký DAX zaznamenal stratu 2,05 percenta. Londýnsky FTSE 100 má stratu okolo jedného percenta.
Ceny ropy a LNG stúpajú, Európa to už pociťuje
Najväčšie obavy však predstavuje prerušenie trás ropných tankerov v Perzskom zálive. Po útoku to pocítili Američania. Ceny americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o viac ako 6,5 percent. Barel ropy sa dnes ráno obchodoval na úrovni do 72 dolárov (počas víkendu 75 dolárov). Pred útokom na Irán bola jeho cena 70 dolárov za barel. Ropa Brent je drahšia o 6,8 percenta (78 dolárov za barel). Analytici sa navyše obávajú, že v priebehu týždňa vystúpi aj na 90 dolárov.
Miroslaw Budzicki z poľskej banky PKO BP už počas víkendu zdôraznil, obavy narastajú najmä z iránskej blokády Hormuzského prielivu. Iránske revolučné gardy (IRGC) už varovali pred plavbou v tejto oblasti. Ide pritom o strategický bod svetovej prepravy ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Cena plynu pre európsky trh v dôsledku útokov na Irán vzrástla o vyše 20 percent a je blízko 40 eur za megawatthodinu.
V prípade, ak dôjde k útokom na ropné tankery, analytici naznačujú, že ceny ropy by mohli vystúpiť až na 100 dolárov za barel. Najviac by to pocítili samozrejme motoristi.
Prechod k zlatu
V týchto ťažkých časoch neistoty sa začína opäť obchodovať prevažne so zlatom a drahými kovmi. Jedná unca stojí dnes 5 360 dolárov, čo predstavuje nárast o 1,6 percenta. Pokiaľ sa ale situácia na Blízkom východe v dohľadnej dobe neupokojí, zlato bude stúpať na cene. Analytici hovoria dokonca o "historických maximách" (január 2026 – 5 600 dolárov za uncu).
"Zlato tu predstavuje akúsi poistku pri investíciách pred nepredvídateľnými dôsledkami z vojny a potenciálnej vysokej miere inflácie. To by mohli vyvolať vysoké ceny ropy," upozorňujú experti poľskej banky.
Izrael prerušil dodávky ropy do Egypta
Konfliktom v Iráne trpí aj Egypt. Akciový trhu v Káhire klesol na najnižšiu úroveň od polovice roka 2025 (o 2,5 percenta). Navyše Izrael, ktorý spoločne s USA napadol Irán, z bezpečnostných dôvodov zastavil export ropy do Egypta a Káhira musí teraz hľadať nového partnera.