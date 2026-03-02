Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Neexistujú náznaky, že by útoky v Iráne zasiahli jadrové zariadenia

Rafael Grossi
Rafael Grossi (Zdroj: SITA/AP Photo/Florian Schroetter)
TASR

VIEDEŇ/TEHERÁN - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) doposiaľ nezaznamenala žiadne náznaky, že by izraelské a americké útoky na Irán poškodili alebo zasiahli nejaké jadrové zariadenia. V pondelok to na mimoriadnej schôdzi Rady guvernérov MAAE vo Viedni uviedol generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi. Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí však tvrdí, že úder zasiahol jadrové zariadenie Natanz, píše agentúra AFP, AP a Reuters.

„Snahy o kontaktovanie iránskych jadrových regulačných úradov... pokračujú, zatiaľ však bez odozvy. Dúfame, že tento nevyhnutný komunikačný kanál bude čo najskôr obnovený,“ poznamenal Grossi. Doplnil, že v krajinách susediacich s Iránom nezaznamenali žiadne zvýšené úrovne radiácie nad limity.

Situáciu na Blízkom východe označil Grossi za veľmi znepokojujúcu a vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ po izraelsko-amerických útokoch na Irán a jeho odvetných úderoch. „Opätovne vyzývam všetky strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii,“ povedal šéf MAAE.

Irán tvrdí, že zaútočil
Irán tvrdí, že zaútočil raketami na americkú základňu v Kuvajte
Zahraničné
Červený polmesiac zverejnil šokujúcu
Červený polmesiac zverejnil šokujúcu bilanciu! Najmenej 555 mŕtvych v Iráne
Zahraničné
Mrazivé svedectvo z emirátov:
Mrazivé svedectvo z emirátov: Poslanec Hlasu v centre raketových útokov, opísal momenty hrôzy nad Dubajom
Domáce
Donald Trump
Trump o ofenzíve proti Iránu: Operácia potrvá nečakane DLHO! Prezradil aj, čo je jej konečným cieľom
Zahraničné

Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Správy
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Prominenti
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Prominenti

Vládny špeciál s občanmi
AKTUÁLNE Šutaj Eštok oznámil dátumy prvých repatriačných letov na Blízky východ
Domáce
FOTO Opitá vodička spôsobila dopravnú
Opitá vodička spôsobila dopravnú nehodu, skončila v nemocnici
Domáce
Pri nehode štvorkolky v
Pri nehode štvorkolky v Dolnej Porube sa zranili dvaja muži
Domáce
Ministerstvo vnútra pošle tento týždeň tri repatriačné lety na Blízky východ
Ministerstvo vnútra pošle tento týždeň tri repatriačné lety na Blízky východ
Bratislava

Francúzsky minister zahraničných vecí
Francúzsko je pripravené brániť spojencov v Perzskom zálive, tvrdí minister zahraničných vecí Barrot
Zahraničné
Rafael Grossi
Neexistujú náznaky, že by útoky v Iráne zasiahli jadrové zariadenia
Zahraničné
Satelitné snímky odhalili skazu
Satelitné snímky odhalili skazu v Dubaji: Masívne požiare v prístave pri slávnej Palme, dym zahalil luxusné štvrte!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Pilot F-15 sa stihol
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútili americké bojové lietadlá
Zahraničné

Tom Holland, Zendaya
TAJNÁ SVADBA?! Promi stylista šokoval Hollywood: Zendaya a Tom Holland sú vraj už MANŽELIA!
Zahraniční prominenti
Zuzana Vačková
Vačkovej BOJ s rakovinou: Nášteva onkológa... TOTO jej povedal!
Domáci prominenti
Georgina Rodriguez
SEXI snúbenica Ronalda sa vyzliekla: ODVÁŽNE FOTO v podprsenke a dole? Uff!
Zahraniční prominenti
Brit Awards. Na snímke
Kelly Osbourne DESÍ vzhľadom: Stráca sa pred očami... Už sa na seba nepodobá!
Zahraniční prominenti

Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Zaujímavosti
Považujete sa za nefajčiara,
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Zaujímavosti
V posteli už mesiace
V posteli už mesiace ticho? Ak vaše telo dlhšie nepocítilo vášeň, pri najbližšom pokuse vás čaká TOTO! Nič príjemné...
Zaujímavosti
Toto robí banán s
Toto robí banán s vašou hladinou cukru v krvi
vysetrenie.sk

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

3 kľúčové komodity v plameňoch: Takto útok na Irán okamžite mení ceny plynu, ropy a zlata!
3 kľúčové komodity v plameňoch: Takto útok na Irán okamžite mení ceny plynu, ropy a zlata!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?

Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Formula 1
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
Tipsport ELH
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
Ostatné

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Armádne technológie
ChatGPT si o tebe pamätá viac, než si myslíš. Takto vymažeš históriu aj detaily, ktoré o tebe ukladá, a nastavíš, čo si o tebe môže pamätať
ChatGPT si o tebe pamätá viac, než si myslíš. Takto vymažeš históriu aj detaily, ktoré o tebe ukladá, a nastavíš, čo si o tebe môže pamätať
Bezpečnosť
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Veda a výskum
Rusko nasadilo rekordných 328 riadených bômb. Front čelí zvýšenému vzdušnému tlaku
Rusko nasadilo rekordných 328 riadených bômb. Front čelí zvýšenému vzdušnému tlaku
Moderná vojna a konflikty

Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty

Róby z Brit Awards 2026: Rosalía zažiarila v dramatickej haute couture, objavom roka je oslnivá Olivia Dean
Zahraničné celebrity
Róby z Brit Awards 2026: Rosalía zažiarila v dramatickej haute couture, objavom roka je oslnivá Olivia Dean
Satelitné snímky odhalili skazu
Zahraničné
Satelitné snímky odhalili skazu v Dubaji: Masívne požiare v prístave pri slávnej Palme, dym zahalil luxusné štvrte!
Pilot F-15 sa stihol
Zahraničné
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútili americké bojové lietadlá
Vládny špeciál s občanmi
Domáce
AKTUÁLNE Šutaj Eštok oznámil dátumy prvých repatriačných letov na Blízky východ
bitcoin
Zahraničné
ÚTOK na Irán otriasa svetovými TRHMI! Plyn pre Európu je už drahší o 20 percent, raketovo rastie aj cena ropy

