Kelly Osbourne DESÍ vzhľadom: Stráca sa pred očami... Už sa na seba nepodobá!

Brit Awards. Na snímke Kelly Osbourne
MANCHESTER - Kelly Osbourne (41) sa po smrti otca stráca pred očami. Na Brit Awards vydesila prítomných svojim vzhľadom. Už sa na seba vôbec nepodobá.

Kelly Osbourne sa objavila v spoločnosti. Chtiac či nechtiac sa však stala terčom búrlivých reakcií na sociálnych sieťach – pre svoj výrazne zmenený vzhľad. „Existuje zvláštny druh krutosti v ubližovaní niekomu, kto si očividne niečím prechádza,“ napísala na Instagram po odovzdávaní cien. „Kopete do mňa, keď som na dne, spochybňujete moju bolesť, šírite moje ťažkosti ako klebety a obraciate sa mi chrbtom, keď najviac potrebujem podporu a lásku," dodala.

Brit Awards. Na snímke Kelly Osbourne, Sharon Osbourne
Brit Awards. Na snímke Kelly Osbourne, Sharon Osbourne

Komentáre na jej adresu boli ostré a nevyberané. Objavili sa otázky, či je v poriadku, špekulácie o drastickom chudnutí aj narážky na jej zdravie. Kelly si kritiku nenechala pre seba a reagovala priamo – priznala, že prežíva najťažšie obdobie svojho života po strate otca a snaží sa fungovať najlepšie, ako vie.

Brit Awards. Na snímke Kelly Osbourne
Brit Awards. Na snímke Kelly Osbourne

Zdôraznila, že namiesto podpory čelí posudzovaniu a šíreniu klebiet. Podľa jej slov je kruté útočiť na niekoho, kto prechádza smútkom. Kelly tak čelí nielen osobnej tragédii, ale aj neustálemu tlaku verejnosti. Dcéra zosnulého Ozzyho Osbourna sa po červenom koberci prešla po boku svojej mamy Sharon, aby si prevzali ocenenie za celoživotný prínos, ktoré bolo jej otcovi udelené in memoriam.

Brit Awards.
Brit Awards.

Ďalšie zo Zoznamu