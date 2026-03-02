SEXI snúbenica Ronalda sa vyzliekla: ODVÁŽNE FOTO v podprsenke a dole? Uff!

MILÁNO - Georgina Rodríguez je naozaj veľmi sexi. A dokazuje to zakaždým stále viac! Snúbenica Ronalda zverejnila odvážne zábery zo súkromného lietadla. Uff!
Georgina Rodríguez počas víkendu stráveného na Milánskom týždni módy zaujala sériou odvážnych fotografií, ktoré vznikli priamo na palube súkromného lietadla smerujúceho do talianskej metropoly. 32-ročná partnerka Cristiana Ronalda stavila na výrazný styling – čiernu podprsenku, priesvitné pančuchy a sebavedomé pózy, ktoré len podčiarkli jej ženské krivky. Neskôr outfit doplnila čiernym kožuchom a výraznými slnečnými okuliarmi.
Nechýbala ani luxusná kabelka Gucci a jej typický zvodný pohľad. Fotografie na sociálnej sieti stručne označila slovom „Milán“ a pridala červené srdce. Len nedávno pritom fanúšikom umožnila nahliadnuť do svojho každodenného života v Saudskej Arábii, kde s Ronaldom a deťmi žijú po jeho prestupe do klubu Al-Nassr. Ich domov pôsobí moderne a minimalisticky – prevláda biela farba, jemné krémové koberce a dizajnový nábytok.
Ich spoločná rodina zahŕňa dcéry Alanu a Bellu, ako aj dvojičky Evu Mariu a Matea, ktoré prišli na svet prostredníctvom náhradnej matky. Bella mala brata dvojča Angela, ktorý krátko po narodení zomrel. Ronaldo je tiež otcom syna Cristiana Jr. z predchádzajúceho vzťahu. Dvojica sa zoznámila v roku 2016 v Madride, kde Georgina pracovala v butiku Gucci. Odvtedy sa ich život zmenil na príbeh plný lásky. FOTO nájdete kliknutím na šípku.