Trump o ofenzíve proti Iránu: Operácia potrvá nečakane DLHO! Prezradil aj, čo je jej konečným cieľom

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v exkluzívnom rozhovore upresnil časový harmonogram vojenských úderov na Irán. Podľa šéfa Bieleho domu by celá operácia mala byť ukončená do mesiaca, pričom doterajší priebeh bojov označil za úspešný a plne v súlade s vopred stanoveným plánom.
Likvidácia iránskych špičiek
Prezident zdôraznil, že rozsah krajiny si vyžaduje systematický prístup. „Od začiatku sme počítali s približne štvortýždňovým procesom. Ide o masívnu operáciu v rozľahlom štáte, takže to odhadujeme na štyri týždne, možno aj menej,“ vysvetlil Trump pre Daily Mail.
Zároveň vyjadril spokojnosť s doterajšou efektivitou útokov. Podľa jeho slov sa podarilo vyradiť kompletné iránske velenie, čo dokonca predčilo pôvodné očakávania. „Zlikvidovali sme ich lídrov, odhadom ide o 48 kľúčových osôb,“ spresnil bilanciu zásahov.
Budúcnosť diplomatických rozhovorov
Hoci Trump nevylučuje možnosť opätovného zasadnutia za rokovací stôl, v otázke termínu zostáva zdržanlivý. Na otázku o skorom obnovení dialógu odpovedal neurčito, pričom naznačil, že Teherán prepásol ideálnu príležitosť.
„Mám informácie, že o rozhovory stoja, ale podľa mňa s nami mali komunikovať minulý týždeň, nie teraz,“ podotkol prezident s tým, že momentálne nevie určiť presný časový rámec pre prípadnú diplomaciu.
Pozadie operácie Epická zúrivosť
Rozsiahly vojenský konflikt eskaloval uplynulú sobotu, keď Spojené štáty v kooperácii s Izraelom spustili operáciu s kódovým označením „Epic Fury“ (Epická zúrivosť). Počas týchto úderov prišiel o život aj najvyšší iránsky duchovný vodca, ajatolláh Alí Chameneí.
Teherán na ofenzívu zareagoval masívnym nasadením bezpilotných lietadiel a raketovými útokmi namierenými na územie Izraela, ako aj na americké vojenské základne v regióne Blízkeho východu.