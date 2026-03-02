Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!

LONDÝN - Aj jedna cigareta – „len príležitostná“ po poháriku či pred krčmou – spúšťa v tele okamžité zmeny. Odborníčka varuje, že organizmus nerozlišuje medzi občasným a pravidelným fajčiarom.
Mnohí ľudia sa dnes považujú za nefajčiarov, hoci si občas zapália. Takzvané „sociálne fajčenie“ je vnímané ako neškodný zlozvyk. Podľa lekárov je to však klamlivý pocit bezpečia, informuje Unilad. V rozhovore pre britské médiá upozornila všeobecná lekárka Suzanne Wylie, medicínska poradkyňa organizácie IQdoctor, že telo reaguje na tabakový dym okamžite – bez ohľadu na to, či ide o jednu cigaretu mesačne alebo dvadsať denne.
„Organizmus nerozlišuje medzi každodenným fajčiarom a človekom, ktorý fajčí len občas. Každá expozícia tabakovému dymu znamená prísun nikotínu, oxidu uhoľnatého, dechtu a množstva toxických látok,“ vysvetľuje lekárka.
Okamžité účinky už po prvom potiahnutí
Podľa Dr. Wylie reaguje kardiovaskulárny systém takmer okamžite. Už jediná cigareta môže spôsobiť prechodné zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku, zúženie ciev a dočasné zníženie prísunu kyslíka do tkanív v dôsledku oxidu uhoľnatého. „Fyzické zmeny sa začínajú už pri prvej cigarete. Rozdiel je len v miere rizika – nie v samotnej reakcii tela,“ dodáva.
Lekárka zároveň upozorňuje, že aj občasné fajčenie zvyšuje riziko rakoviny pľúc, úst, hrdla a pažeráka. V kombinácii s alkoholom, typickej pre spoločenské prostredie, sa karcinogénne účinky ešte zosilňujú. Dobrou správou je, že u inak zdravého človeka sú tieto zmeny zvyčajne krátkodobé. „Jedna izolovaná cigareta je extrémne nepravdepodobná, že by spôsobila trvalé merateľné poškodenie. Telo sa dokáže zotaviť v priebehu hodín až dní,“ hovorí Dr. Wylie. Kardiovaskulárny systém sa podľa nej začína zlepšovať už v priebehu dní až týždňov po ukončení fajčenia.
Najväčšie riziko? Vznik návyku
Kľúčovým problémom však podľa odborníčky nie je jedna cigareta sama o sebe, ale správanie, ktoré môže spustiť. „Neexistuje bezpečná hranica. Aj jediná expozícia vyvoláva zápalové zmeny v cievach a oxidačný stres na bunkovej úrovni,“ upozorňuje.
Ako dodáva, zdravotné riziko nie je čierno-biele. „Nejde o jednu cigaretu, ale o trajektóriu správania. Opakované situácie typu „len jednu“ sa môžu postupne zmeniť na pravidelné fajčenie – a práve dlhodobá expozícia počas rokov zásadne mení zdravotné vyhliadky.“ Odkaz lekárov je preto jasný: aj zdanlivo nevinné „príležitostné“ fajčenie nie je pre telo bez následkov.