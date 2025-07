Richard Lintner s dcérou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Richard Lintner je síce už roky mimo ľadovej plochy, no doma to žije ako na zápase. Má totiž tri výnimočné dcéry, ktoré mu robia radosť. A hoci hokejku dnes drží v ruke len výnimočne, nudiť sa rozhodne nestíha!

Bývalý reprezentant sa netají tým, že je na svoje dievčatá hrdý. „Darí sa im veľmi dobre. Jedna dcéra priletí z Rotterdamu zo školy, druhá práve dokončila jogínsky kurz, takže bude môcť precvičovať, a tretia finišuje štúdium na King’s College a už aj pracuje,” pochválil sa Lintner úspechmi svojich ratolestí. Letné mesiace budú o to krajšie, že všetky tri dcéry budú po dlhom čase opäť spolu doma.

A čo vzťahy v rodine po búrkach minulosti? Hoci si bývalá hokejová hviezda súkromie stráži, napokon predsa len čosi prezradil - ako to je medzi exmanželmi, sa dozviete vo videu. Rovnako aj to, že v lete Richarda čaká iný typ výzvy – nie ľad, ale green! „Bude veľký golfový Rider Cup. Ľubo Višňovský ma naháňa, že sa musím zlepšiť,” smeje sa Richard, ktorý sa naplno vrhol do príprav. A hokej? Ten je momentálne úplne mimo hry a po rokoch na ľade mu zrejme hokejka nechýba. A v rozhovore prezradil aj dôvod!

Rišo Lintner je otcom troch úspešných dcér: Ako vnímali krach manželstva rodičov! Bývalý hokejista prehovoril (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)