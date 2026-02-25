Trest za neplnenie povinností: Matka zo Sniny doplatila na správanie a priestupky svojho syna

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
SNINA - Polícia obvinila 43-ročnú ženu zo Sniny z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, žena si ako matka 17-ročného chlapca neplnila zákonom stanovené povinnosti a nedbala o jeho riadnu výchovu ani všestranný vývoj. Jej syn sa dopustil 14 priestupkov.
„Výchovu syna závažným spôsobom po dlhší čas zanedbávala, v dôsledku čoho mu od leta 2022 až doposiaľ umožnila dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obvinená je stíhaná na slobode.