Krádež na stavenisku v Ždiari: Neznámy páchateľ ukradol náradie za takmer 20-tisíc eur

ŽDIAR - Polícia vyšetruje krádež na stavenisku, ku ktorej došlo v uplynulých dňoch v obci Ždiar. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ sa vlámal do unimobuniek a ukradol rôzne náradie v hodnote tisícok eur.
„Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil dvere na troch unimobunkách, z ktorých odcudzil rôzne ručné a elektrické pracovné náradie. Išlo o vŕtačky, lasery, niveláky, nastreľovačky, uhlové brúsky, príklepové vŕtačky, veľkú zbíjačku, kotúčové píly, uťahovačky, motorové píly a mnohé ďalšie náradie,“ uviedla Ligdayová s tým, že poškodené firmy vyčíslili škodu na ukradnutých veciach vo výške takmer 20.000 eur. Trestným činom krádeže sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar.