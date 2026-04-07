Slovenský spevák bojuje so psychickými problémami: Vyhľadal psychiatra!

BRATISLAVA - Začiatok roka 2026 priniesol spevákovi Davidovi Keyovi sériu bolestivých strát, ktoré výrazne zasiahli jeho psychiku. Otvorene priznáva, že bez odbornej pomoci by sa s nimi nedokázal vyrovnať.
David Key sa netají tým, že v poslednom období prechádza náročným psychickým obdobím. Začiatok roka 2026 bol pre neho mimoriadne ťažký – v priebehu necelých troch týždňov ho zasiahli hneď tri bolestivé straty. Najskôr prišiel o kamarátku Mirku Fabušovú, krátko nato zomrela jeho známa Monika Jákliová a napokon ich navždy opustila aj starká jeho partnera. Takýto sled udalostí by zasiahol každého, a ani David nebol výnimkou.
Tieto udalosti sa výrazne podpísali na jeho psychickom stave, a preto sa rozhodol neignorovať svoje pocity a vyhľadať odbornú pomoc. Uvedomuje si, že bez toho sa nedokáže posunúť ďalej ani v osobnom živote, ani v kariére. „Musím si najprv doriešiť hlavu, aby som to mal všetko v poriadku, tie traumy, nejako sa vysporiadať s nimi,” povedal nám úprimne. Priznáva, že spracovanie smútku a straty je proces, ktorý si vyžaduje čas, trpezlivosť a často aj pomoc profesionála. Až keď sa bude cítiť psychicky stabilnejší, plánuje sa naplno sústrediť na svoju prípravu na blížiaci sa zápas, ktorý ho čaká už v júni v Celebrity Combat.
David otvorene hovorí o tom, že navštevuje psychiatra, čo vníma ako dôležitý krok k tomu, aby sa opäť dostal do rovnováhy. Zároveň verí, že mu pomôže aj šport, ktorý je pre neho formou úniku a zároveň spôsobom, ako si vyčistiť hlavu. „Šport mi pomôže “zabudnúť” na všetko, aspoň na chvíločku,” dodal. Práve fyzická aktivita dáva mnohým aspoň krátke momenty pokoja a sústredenia na prítomný okamih. A s kým sa tentoraz postaví do ringu? To sa dozviete vo videu.