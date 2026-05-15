Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

WHO bije na poplach: Nikotínové vrecúška sa šíria rýchlo a marketing cieli na mladú generáciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vydala varovanie pred celosvetovým rozširovaním predaja nikotínových vrecúšok a kritizovala agresívne marketingové praktiky tabakového priemyslu, ktoré majú cieliť najmä na mladých ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.

Nikotínové vrecúška, ktoré sa vkladajú medzi ďasno a líce a nikotín z nich sa vstrebáva cez sliznicu, podľa zdravotníckej organizácie rýchlo menia globálny trh s tabakom a nikotínom. Odborník WHO Étienne Krug upozornil, že tieto produkty majú často aj sladké príchute a „sú navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť.“ Tieto výrobky sa totiž často predávajú ako „moderné“, „nenápadné“ a „bez obsahu tabaku“. Ich šírenie po svete napreduje tak rýchlo, že ich regulácia zaostáva, uviedla WHO.

Predaj rýchlo rastie po celom svete

Predaj nikotínových vrecúšok v roku 2024 presiahol 23 miliárd kusov, čo je nárast o viac ako 50 percent oproti predchádzajúcemu roku. Záujem o tento produkt najviac rastie v Severnej Amerike. V Európe sú tieto vrecúška najviac rozšírené v Nemecku, Poľsku a Švédsku. Rýchly rast sa však očakáva aj v ďalších krajinách vrátane Pakistanu.

Ďalší expert WHO Vinayak Prasad upozornil, že „nejde len o trendy rastu predaja na trhoch, ale najmä o rýchlo sa rozvíjajúci problém pre verejné zdravie.“ Pripomenul, že nikotín je vysoko návykový a obzvlášť škodlivý pre mladých ľudí, ktorých mozog sa ešte vyvíja. WHO zároveň upozornila na riziká pre stav srdca, ciev a psychiky.

Marketing cieli na mladých

WHO vo svojom vyhlásení ostro kritizuje marketing zameraný na mladých vrátane atraktívnych obalov a príchutí ako žuvačka či gumové cukríky, vplyvu influencerov, reklám na sociálnych sieťach či sponzorovania koncertov a podujatí vrátane Formuly 1.

Agresívna reklama pod paľbou kritiky

Organizácia dodáva, že nie je vhodné ani to, že výrobcovia propagujú „diskrétne“ používanie nikotínových vankúšikov, a so sloganmi typu „Zabudni na pravidlá“ ľudí nabádajú, aby takto nikotín užili „kedykoľvek a kdekoľvek“.

Preto vyzvala krajiny na prísnejšiu reguláciu predaja nikotínových vrecúšok, zákaz príchutí, reklamy a sponzorstva, ako aj na prísne overovanie veku a kontroly maloobchodu. Žiada tiež jasné varovania pred zdravotnými dôsledkami používania nikotínových vrecúšok. Navrhuje, aby mali neutrálne obaly a boli vyššie zdanené.

Viac o téme: VarovanieWHONikotínové vrecúška
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Európska komisia čelí kritike:
Európska komisia čelí kritike: Jej hodnotenie tabakovej legislatívy vraj ignoruje fakty a ohrozuje cieľ „Európy bez dymu“
Dobre vedieť
Švédski europoslanci hrozia bojkotom
Švédski europoslanci hrozia bojkotom Štrasburgu kvôli drakonickému zákazu
Dobre vedieť
undefined
Fajčenie v EÚ klesá: Medzi mladými sa však šíria nové rizikové výrobky
Zahraničné
Lekár varuje: Môžete cvičiť
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident Peter Pellegrini počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Prezident Peter Pellegrini počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Správy
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová počas príhovoru na odovzdávaní ocenení Biele srdce
Správy
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Prominenti

Domáce správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Ilustračné foto
Víkend prinesie dážď: Výstrahy platia pre VIACERÉ regióny Slovenska
Domáce
Dráma v oblakoch nad
Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť
Domáce
ŠOKUJÚCI KRVAVÝ ÚTOK Vlk zabíjal priamo na dvore rodinného domu uprostred ulice. Mrazivé SVEDECTVO
ŠOKUJÚCI KRVAVÝ ÚTOK Vlk zabíjal priamo na dvore rodinného domu uprostred ulice. Mrazivé SVEDECTVO
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
WHO bije na poplach: Nikotínové vrecúška sa šíria rýchlo a marketing cieli na mladú generáciu
Zahraničné
FOTO Dráma na D1: Vážna
Dráma na D1: Vážna nehoda spôsobila 78-kilometrovú kolónu! Sanitka kľučkovala s bábätkom v inkubátore
Zahraničné
Ilustračné foto
USA predĺžili prímerie medzi Izraelom a Libanonom: Pokoj zbraní bude pokračovať ďalších 45 dní
Zahraničné
Ilustračné foto
Somálska vláda vyhlásila prechodné obdobie: Podľa opozície hrozí konflikt
Zahraničné

Prominenti

Modelka Daniela Peštová
Topmodelka Daniela Peštová ukázala mamu: FOTO Už je jasné, po kom zdedila krásu!
Domáci prominenti
Kráľovná Margaréta II.
Náhla hospitalizácia kráľovnej: Musela podstúpiť zákrok!
Zahraniční prominenti
Maroš Kramár
Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!
Domáci prominenti
Bibiana Bardy a Mara
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Tento jednoduchý POHYB je mimoriadne prospešný: Pomáha viac, ako si myslíte!
Zaujímavosti
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
vysetrenie.sk
Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert
Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert varuje: Táto kríza len tak neskončí
Zaujímavosti
FOTO Do práce s domácim
Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard
Zaujímavosti

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke

Šport

Česko – Dánsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Česko – Dánsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
USA – Švajčiarsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
USA – Švajčiarsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
MS v hokeji 2026 Je s manželkou najdôležitejšie dni života: Superhviezdny Tkachuk sa k tímu USA pripojí neskôr
MS v hokeji 2026 Je s manželkou najdôležitejšie dni života: Superhviezdny Tkachuk sa k tímu USA pripojí neskôr
MS v hokeji
MS v hokeji 2026 Kanada proti Švédsku napísala krásny príbeh: Ozdoba turnaja hneď na úvod
MS v hokeji 2026 Kanada proti Švédsku napísala krásny príbeh: Ozdoba turnaja hneď na úvod
MS v hokeji

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Motivácia a produktivita
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Práca a voľný čas
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly

Technológie

Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Návody
Turecko ukázalo raketu Yildirimhan s doletom 6 000 kilometrov. Erdogan chce z Ankary spraviť strategickú vojenskú veľmoc
Turecko ukázalo raketu Yildirimhan s doletom 6 000 kilometrov. Erdogan chce z Ankary spraviť strategickú vojenskú veľmoc
Armádne technológie
Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Na Netflixe pribudli nové filmy a seriály. Toto sú víkendové novinky, ktoré si môžeš pustiť z gauča
Filmy a seriály
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Správy

Bývanie

Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Pre kutilov

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Partnerské vzťahy
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma na D1: Vážna
Zahraničné
Dráma na D1: Vážna nehoda spôsobila 78-kilometrovú kolónu! Sanitka kľučkovala s bábätkom v inkubátore
Škandál v detských jasliach:
Zahraničné
Škandál v detských jasliach: Dievčatko bolo na mol opité! Stále sa potkýnalo a padalo
Dráma v oblakoch nad
Domáce
Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť
Hantavírus sa šíri aj
Zahraničné
Hantavírus sa šíri aj v TEJTO časti sveta! Priniesla ho tam turistka z lode smrti, umiestnili ju do karantény

Ďalšie zo Zoznamu