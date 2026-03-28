Nenažrané nevesty v Mama, ožeň ma: Keď Legolas počul, koľko by mal zarábať, skoro mu odstrelilo dekel

BRATISLAVA - V snahe nájsť lásku sa nevyhnú nielen trápnym, ale aj poriadne prekvapivým situáciám. Tomáš zvaný Legolas v šou Mama, ožeň ma, okamžite pochopil, že Viki nie je tá pravá. Keď vyslovila sumu, akú by mal zarábať jej manžel, nevedel nabrať dych.
Dievčatá, ktoré sú na návšteve u Tomáša zvaného Legolas v Banskej Bystrici, majú svoje predstavy o vysnívanom mužovom zárobku. Heidi hovorí že by mal zarábať toľko, koľko ona, aby nikto nebol v nevýhode. Aj Miška s tým súhlasí. Predstavy Viki však prekvapia: „Ja sa úplne nestotožňujem s týmto názorom... Nechcela by som sa nechať úplne živiť od chlapa...“ ale nevadilo by jej, keby sa muž o ňu staral. Ideálna čiastka jej vraj... Fuh, to číslo by vystrelilo zo stoličiek nielen Legolasa, ale aj vás! „Euro?“ zaznelo z úst šokovaného Legolasa, či naozaj dobre počul.
Rozdýchať predstavy jednej z neviest musel nielen on, ale aj Tomášova mama Janka: „To ešte budem musieť ísť do práce, počúvaj,“ zháčila sa a hneď odporučila: „Ja by som povedala Viki, nech ide do zahraničia, nabaliť sa, ako väčšinou Slovenky robia v zahraničí...“ A nad synovými príjmami láme palicu. A ak ani vy neveríte vlastným ušiam, pozrite si šou Mama, ožeň ma v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.
