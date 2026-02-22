Witkoff odhalil Trumpove úvahy: Prečo Irán neustúpil pred vojenskou silou a tlakom Spojených štátov?

WASHINGTON - Americký osobitný vyslanec Steve Witkoff v sobotu povedal, že prezident USA Donald Trump si kladie otázku, prečo Irán „nekapituloval“ tvárou v tvár vojenskému posilňovaniu zo strany Spojených štátov, ktorého cieľom je vyvinúť tlak na Teherán, aby pristúpil na novú jadrovú dohodu. Informuje o tom agentúra AFP.
Witkoff v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že prezident je „zvedavý“ na postoj Iránu po tom, ako ho upozornil na vážne dôsledky v prípade, že nedôjde k dosiahnutiu dohody. „Nechcem použiť slovo 'frustrovaný', pretože on rozumie, že má mnoho alternatív, ale je zvedavý, prečo sa tak nestalo...Nechcem použiť slovo 'kapitulovali', ale prečo sa tak nestalo,“ uviedol. „Prečo pod týmto tlakom, s takou námornou silou a vojenskou mocou, ktorú tam majú, neprišli za nami a nepovedali: 'Vyhlasujeme, že nechceme zbraň, takže tu je to, čo sme pripravení urobiť'? A predsa je to akosi ťažké dostať ich do tohto bodu,“ konštatoval Witkoff.
Osobitný vyslanec zároveň potvrdil, že sa na „nariadenie prezidenta“ stretol so synom posledného iránskeho šacha Rezom Pahlavím. O tomto stretnutí neposkytol žiadne podrobnosti. Rezá Pahlaví, ktorý žije v USA, sa minulý týždeň zúčastnil na zhromaždení v Mníchove, kde povedal, že je pripravený viesť „zmenu“ v Iráne. „Som tu, aby som zaručil prechod (krajiny) k sekulárnej a demokratickej budúcnosti,“ uviedol Pahlaví.
Dohoda na dosah?
Witkoff sa k Iránu vyjadril po tom, čo iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že návrh dohody s Washingtonom bude pripravený v priebehu niekoľkých dní. Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Už vo štvrtok dal Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu.
V utorok, v čase, keď v Ženeve rokovali delegácie Iránu a USA, iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vyhlásil, že americký prezident neuspeje v zničení islamskej republiky. Západné krajiny obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však Teherán popiera. Irán sa podľa AFP taktiež snaží vyjednať zrušenie sankcií, ktoré sú záťažou pre jeho ekonomiku, čo prispelo k vypuknutiu nedávnych masových protestov v krajine.