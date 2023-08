Slovenská herečka sa vydala: Svadba v NETRADIČNÝ deň!

Zobrali sa!

Slovenskú herečku Martu Maťovú môžete poznať z rôznych filmov či seriálov. Hosťuje však aj vo viacerých divadlách na Slovensku. Rovnako, ako sa jej darí v pracovnom živote, tak aj v súkromí. Už dlhé roky totiž tvorí pár s Michalom, ktorý jej zvykne robiť garde aj v spoločnosti.

No a teraz si po dlhoročnom vzťahu povedali áno v naozaj netradičný deň! Marta nie je z tých, ktorí by všetko vešali na sociálne siete. To, že sa má vydávať, do dňa D netušil nikto okrem jej blízkych. Na Instagrame tak vo štvrtok poobede prekvapila fotkou v svadobných šatách.

Marta Maťová s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)

Svadbu mali v exteriéri na naozaj čarokrásnom mieste, v malebnej obci menom Bošáca. Herečka sa vydávala v jednoduchých saténových šatách, v ktorých vyzerala ako víla. Hostinu mali taktiež pod holým nebom a veselica trvala až do neskorej noci.

Dôkazom toho sú aj zábery, ktoré zazdieľala na svojom Instagrame. Po obrade sa prezliekla do modrých šiat a na voľnú zábavu už zvolila pohodlnú obuv. Mladomanželom gratulujeme!

(Zdroj: Instagram M.M.)

(Zdroj: Instagram M.M.)