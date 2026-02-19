Francúzsko je na nohách: Mladého aktivistu (†23) ubili na smrť! Stopa vedie priamo do parlamentu

LYON - Francúzsko čelí obrovskému škandálu, ktorý hrozí destabilizáciou politickej scény. Brutálne napadnutie 23-ročného študenta Quentina Deranquea, ktorého v meste Lyon ubila k smrti skupina maskovaných útočníkov, nabralo nečakaný smer. Medzi jedenástimi zadržanými sa totiž ocitol aj asistent poslanca krajne ľavicovej strany.
Tragédia sa odohrala v Lyone počas nepokojov, ktoré sprevádzali manifestáciu proti konferencii europoslankyne Rimy Hassanovej. 23-ročný študent matematiky Quentin Deranque, sa stal terčom útoku najmenej šiestich maskovaných osôb.
Útočníci do mladíka kopali a udierali takou silou, že podľa prokuratúry utrpel "závažné traumatické poranenia lebky a mozgu". Hoci ho okamžite previezli do nemocnice, lekári mu už nedokázali pomôcť. Quentin po boji o život zomrel, čo vyvolalo vlnu rozhorčenia po celej krajine.
V putách skončil aj asistent poslanca
Policajné vyšetrovanie nabralo rýchly spád. V utorok a stredu zadržali celkovo 11 podozrivých. Šok vyvolala informácia, že medzi zadržanými je aj Jacques-Elie Favrot, parlamentný asistent poslanca Raphaëla Arnaulta z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Hoci Favrot prostredníctvom svojho právnika vinu odmieta, svedkovia ho údajne videli priamo na mieste činu. Poslanec Arnault už oznámil, že so svojím asistentom rozviazal pracovný pomer, no politickí oponenti hovoria o jasnom prepojení parlamentnej strany na radikálne antifašistické skupiny.
Krajina na prahu chaosu
Prípad okamžite zneužili politici na oboch stranách barikády. Kým krajná pravica obviňuje ľavicové hnutie Mladá garda z organizovanej vraždy, ľavica sa bráni, že ide o politické zneužitie tragédie. Situácia vyeskalovala až do bodu, kedy museli evakuovať centrálu strany LFI kvôli nahlásenej bombe.
K upokojeniu vášní vyzval aj prezident Emmanuel Macron. „Je kľúčové, aby boli páchatelia tejto hanebnosti stíhaní, postavení pred súd a odsúdení. Nenávisť, ktorá zabíja, nemá medzi nami miesto. Vyzývam na pokoj a zdržanlivosť,“ uviedol.
Mesto Lyon je dlhodobo známe ako miesto ostrých stretov medzi krajnou pravicou a ľavicou. Quentin Deranque mal blízko ku konzervatívnym katolíkom a nacionalistickým hnutiam, čo z neho v očiach útočníkov urobilo cieľ. Francúzske Národné zhromaždenie si pamiatku zavraždeného študenta uctilo minútou ticha, no atmosféra v sále bola hustá – premiér Sébastien Lecornu musel krotiť emócie poslancov, aby prestali s „rétorikou konfrontácie“.