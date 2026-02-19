Podvodníci už hrajú veľmi vysokú ligu: Ich rečiam takmer podľahla žena s IQ 140 a doktorátom!

PRAHA - Nie každý deň je nedeľa. A nie vždy vám musí nadpriemerná inteligencia zaručiť ľahký prechod životom. Presvedčiť sa o tom mohla držiteľka doktorátu a známa česká influencerka Nerdlenka, ktorá sa venuje aj vyšívaniu. Podvodníčka, ktorá jej zavolala, sa vydávala za policajnú komisárku a s ďalšou osobou sa zaujímali o stav jej bankového konta. Influencerka pripúšťa, že je sama zo svojho konania mierne sklamaná v tom zmysle, kam ich ešte vpustila. Nič zásadné sa jej však, našťastie, nestalo a odhalila ich v hodine dvanástej.
"Tí ľudia, čo naletia podvodníkom, musia byť úplne blbí, že im odošlú peniaze na cudzí účet..." začala Nerdlenka častou parafrázou úsudkov mnohých ľudí, keď si v týchto dňoch čítajú o ďalších a ďalších príbehoch s telefonickými podvodmi.
Mám IQ 140 a skoro som naletela
Šok však prichádza v momente, keď zistíte, že už aj vzdelaní ľudia mohli naoko podľahnúť "čaru" a rečníckemu talentu podvodníkov, ktorí sa vydávajú za predstaviteľov štátu či bankových inštitúcií. "Toto sa mi nepíše ľahko. Vlastne som teraz trochu psychicky rozložená. Nie, nikomu som nič neposlala. Ale nemala som k tomu ďaleko – a to ma desí," píše influencerka v statuse a rozrečnila sa o svojej skúsenosti.
Začalo sa to telefonátom, kde žene zavolala iná žena, ktorá sa prezentovala ako komisárka. "Predstaví sa. Dá sa dohľadať na webe polície ČR. Viete, čomu sa tiež venuje? Robí osvetu o útokoch s posielaním peňazí cudzím ľuďom. Poznala moje údaje," hovorí so strachom na perách Nerdlenka.
Príbeh o sfalšovanom občianskom preukaze
Táto "komisárka" žene povedala, že jej niekto vraj sfalšoval občiansky preukaz a išiel s ním do banky vybrať peniaze. V banke však overili, že nesedí fotografia. Dotyčná podľa rozprávania podvodníčky na telefóne ušla aj s občianskym preukazom, takže ho polícia nemá. "Pýtala sa ma, či ju nepoznám. Povedala mi jej meno, pretože ju spoznali podľa kamier. Dalo sa dohľadať, že je medzi hľadanými osobami," pokračovala v popisovaní udalostí Nerdlenka.
Asi polhodiny trvajúci telefonát obsahoval aj pasáže, kde by sa tieto dve osoby mohli stretnúť aj osobne. Influencerka tvrdí, že od začiatku bola vraj obozretná, ale údajná komisárka si ju získala rečami a rétorikou. "Po pol hodine som bola úplne roztrasená. Obzvlášť keď dodala, že ak sa peniaze nedajú do ochrannej schránky, musia mi účet zmraziť a k peniazom sa nedostanem 3 mesiace až sedem rokov," popísala chvíle strachu influencerka.
Zisťovali počet prostriedkov na účte
Neskôr prešlo k prepojeniu na údajnú zamestnankyňu Národnej banky Českej republiky. Tá už taká milá nebola. "O poznanie menej príjemná. Dosť príkra. Vymámila zo mňa, koľko mám na ktorom účte peňazí, a zamerala sa na ten, kde ich je najviac. Povedala, že začneme tým. Hovorila mi, že peniaze prevedieme," popisuje svoje nešťastné konanie žena s doktorátom. Hovoriť cudzím ľuďom o vašom aktuálnom stave na účte je pritom mimoriadne neobozretné a ani policajné zložky takto telefonicky o týchto záležitostiach nekomunikujú. Navyše existuje bankové tajomstvo.
Vystrašená žena však údajnej pracovníčke národnej banky dodala, že sa musí poradiť s mužom, keďže všetky peniaze nie sú len jej. To pani na druhej stranke linky vytočilo a následne dochádzalo k spätnému prepájaniu k údajnej komisárke a opätovnému vracaniu sa k falošnej pracovníčke banky.
Odhalil ju až jej muž
Komisárka si následne od ženy získala telefónne číslo na jej muža, ktorý sa jej hneď ozval a jednoduchými vetami ju hneď odhalil. "Keď mu komisárka povedala svoje meno a adresu, povedal, že tam hneď ide a že tam bude o štvrť hodiny. To sa začala vytáčať, takže mi manžel hneď volal, aby som nikam nič neposielala, že je to podvod. Na políciu prišiel, tam mu potvrdili, že je to naozaj podvod. Vraj sa to deje stále. Nemá zmysel to nahlasovať, vedia o tom," uzavrela smutne influencerka.
Tá príbeh uzavrela tak, že nikomu nič neposlala. Len ju prinútili previesť peniaze z eurového účtu na korunový. "Cítim sa ako idiot? Áno. Keď si to po sebe čítam, zdá sa mi to ako jasný podvod. Ale v tej situácii ma to naozaj rozhodilo. Píšem to preto, lebo sa to naozaj môže stať každému. Nezáleží na tom, či má človek doktorát alebo výučný list," hodnotí spätne situáciu Nerdlenka.
Na záver žartom dodala, že ak je na tomto celom niečo pozitívne, tak to, že svojím časom a volaním s podvodníkmi ich obrala o čas, počas ktorého by mohli okradnúť nič netušiacu náhodnú babičku.