Obec Hostie zasiahla smutná správa: Vo veku 47 rokov zomrel dlhoročný starosta!

HOSTIE - Vo veku 47 rokov dnes zomrel starosta obce Hostie Peter Štepianský.
Informáciu o úmrti zverejnila obec Hostie na svojej webovej stránke. "Vážení spoluobčania, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dnes 19.02.2026 vo veku 47 rokov opustil náš pán starosta Mgr. Peter Štepianský," uviedli. Posledná rozlúčka sa uskutoční 21.02.2026 na miestnom cintoríne v Hostí po sv. omši, ktorá bude o 11:00 hod.
Smutná správa zasiahla aj nitrianskeho župana Branislava Becíka. "Peter bol človek, ktorý svoju energiu, čas a odhodlanie venoval službe ľuďom. Ako starosta stál pevne za svojou obcou, vždy s úprimnou snahou posúvať ju dopredu a zlepšovať každodenný život jej obyvateľov. Bol mimoriadne pracovitý, obetavý a ľudský," spomína.
Jeho predčasný odchod je podľa Becíka bolestnou stratou nielen pre rodinu a blízkych, ale aj pre všetkých, ktorí ho poznali. "Úprimnú sústrasť vyjadrujem jeho rodine, priateľom, kolegom aj všetkým, ktorých sa táto strata dotkla. Odpočívaj v pokoji, Peter. Česť Tvojej pamiatke," dodal.
Peter Štepianský bol starostom obce Hostie nepretržite od roku 2006. V roku 2020 tiež neúspešne kandidoval do Národnej rady SR na kandidátke SNS z 98. miesta.