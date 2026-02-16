MAAE ukončila rokovania s Iránom pred jeho schôdzkou s vyjednávačmi USA

ŽENEVA - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok ukončila svoje rokovania v Ženeve s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím, ktorý sa v utorok stretne s vyjednávačmi USA. Informuje o tom agentúra DPA.
Ukončenie technických rokovaní
„Práve sme ukončili hĺbkové technické diskusie,“ uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi na platforme X s odvolaním sa na svoj rozhovor s Arákčím. Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu. Arákčí v nedeľu pricestoval do Švajčiarska na plánované ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi. Začiatkom februára obe krajiny obnovili v Ománe po hrozbách zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom voči Iránu.
Rozhovory v Ženeve opäť sprostredkováva ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí. Švajčiarsko, podobne ako niekoľko štátov Perzského zálivu, je Teheránom vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ, píše DPA.
Napätie po izraelsko-amerických útokoch
Vzťahy medzi Teheránom a MAAE sa zhoršili po minuloročnej vojne medzi Iránom a Izraelom. V júni 2025 sa USA pripojili k izraelským útokom a bombardovali kľúčové iránske jadrové zariadenia vrátane lokalít na obohacovanie uránu.
Irán v reakcii na to obmedzil prístup jadrovým inšpektorom OSN k svojim jadrovým zariadeniam. Až v septembri 2025 sa Teherán a MAAE dohodli na obnovení týchto inšpekcií. Zostáva nejasné, v akom rozsahu sa v súčasnosti vykonávajú.
Samotný Grossi čelí kritike zo strany iránskych zástancov tvrdej línie. Ultrakonzervatívne iránske noviny ho napríklad obvinili zo špionáže v prospech Izraela a vyzvali na jeho popravu. Niektorí iránski predstavitelia tvrdili, že šéf MAAE sa dostatočne dôrazne nevyslovil proti bombardovaniu iránskych jadrových zariadení.