Rytmus mal pri návrate legendárnej Tour podmienku! Medzi ním a slovenským hudobníkom vzniklo hudobné spojenie, ktoré znova ožije aj v roku 2026

Skupiny Kontrafakt nedávno ohlásila návrat unikátneho turné, ktoré formovalo hudobnú scénu a to nielen v hiphopovej sfére. Projekt, ktorý v roku 2005 zosnoval známy hudobný producent a moderátor Jozef Poláček, prezývaný aj ako „Jopo“ oživila skupina po 20-tich rokoch. Na fanúšikov čakajú výnimočné koncerty s nádychom obdobia, v ktorom Kontrafakt prvýkrát výrazne stúpal hudobnými rebríčkami a postupne sa stával známy aj mimo hip-hoperskej komunity. Rytmus prezradil, že za oživením Murdardo Mulano Tour bola zo strany skupiny jasná podmienka!
„Ohlásenie tour vo mne vyvoláva emócie, ktoré sme mali pri ohlásení O2 Arény. Revival tour Murdardo Mulano Tour, ktorá prerazila za hranice hip-hopovej scény sme chceli spraviť, ale povedali sme, že jedine s Mariánom Čekovským a živou kapelou,“ konštatoval Rytmus, ktorý si s talentovaným hudobníkom sadol po hudobnej i osobnej stránke.
„Rytmus sa s Čekym doslova našli. Ja som sa snažil rovnako zapájať, ale na to, čo bolo hudobne medzi nimi som sa nechytal. Teším sa, že sa to dá znova dokopy a budeme si môcť užiť skladby, ktoré sme vtedy vytvorili špeciálne na tour a nikde inde sme ich nevydali,“ povedal na tlačovej konferencii raper Ego. „Priznám sa, že to bola sranda, chémia medzi nami bola taká, ako keby sme sa poznali celé roky,“ potvrdil Rytmus.
Okrem prevedenia skladieb v jedinečnej forme, ktorá bola vytvorená špeciálne za účelom tour, sa fanúšikovia môžu tešiť na ďalšie prekvapenia. „ Masívny zvuk, živé nástroje, ikonické tracky a show, ktorá bude kombináciou nostalgie a súčasnosti," aj tieto informácie objavíte v oficiálnom popise Murdardo Mulano Tour 2, ktorá sa bude konať postupne na amfiteátri v Košiciach (29.máj), v Banskej Bystrici (30.máj) a na hrade v Bratislave (6.jún).
Vstupenky na Predpredaj.sk.
