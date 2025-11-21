Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Rytmus mal pri návrate legendárnej Tour podmienku! Medzi ním a slovenským hudobníkom vzniklo hudobné spojenie, ktoré znova ožije aj v roku 2026

Skupiny Kontrafakt nedávno ohlásila návrat unikátneho turné, ktoré formovalo hudobnú scénu a to nielen v hiphopovej sfére. Projekt, ktorý v roku 2005 zosnoval známy hudobný producent a moderátor Jozef Poláček, prezývaný aj ako „Jopo“ oživila skupina po 20-tich rokoch. Na fanúšikov čakajú výnimočné koncerty s nádychom obdobia, v ktorom Kontrafakt prvýkrát výrazne stúpal hudobnými rebríčkami a postupne sa stával známy aj mimo hip-hoperskej komunity. Rytmus prezradil, že za oživením Murdardo Mulano Tour bola zo strany skupiny jasná podmienka!

„Ohlásenie tour vo mne vyvoláva emócie, ktoré sme mali pri ohlásení O2 Arény. Revival tour Murdardo Mulano Tour, ktorá prerazila za hranice hip-hopovej scény sme chceli spraviť, ale povedali sme, že jedine s Mariánom Čekovským a živou kapelou,“ konštatoval Rytmus, ktorý si s talentovaným hudobníkom sadol po hudobnej i osobnej stránke.

„Rytmus sa s Čekym doslova našli. Ja som sa snažil rovnako zapájať, ale na to, čo bolo hudobne medzi nimi som sa nechytal. Teším sa, že sa to dá znova dokopy a budeme si môcť užiť skladby, ktoré sme vtedy vytvorili špeciálne na tour a nikde inde sme ich nevydali,“ povedal na tlačovej konferencii raper Ego. „Priznám sa, že to bola sranda, chémia medzi nami bola taká, ako keby sme sa poznali celé roky,“ potvrdil Rytmus.

Okrem prevedenia skladieb v jedinečnej forme, ktorá bola vytvorená špeciálne za účelom tour, sa fanúšikovia môžu tešiť na ďalšie prekvapenia. „ Masívny zvuk, živé nástroje, ikonické tracky a show, ktorá bude kombináciou nostalgie a súčasnosti," aj tieto informácie objavíte v oficiálnom popise Murdardo Mulano Tour 2, ktorá sa  bude konať postupne na amfiteátri v Košiciach (29.máj), v Banskej Bystrici (30.máj) a na hrade v Bratislave (6.jún).

Vstupenky na Predpredaj.sk.

Správy
Cestovanie
Futbal

Domáce správy

Premiér Fico reaguje: Ústava sa meniť nebude! Vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Domáce
SaS kritizuje vládu Roberta Fica: Konanie Európskej komisie je dôsledkom ústavného hazardu
Domáce
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Dopravný KOLAPS a domácnosti bez elektriny: Smeruje k nám ďalšia VLNA
Domáce
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

MIMORIADNE Slovák chcel prepašovať REKORDNÝ KONTRABAND kokaínu! FOTO úlovku, balíčky za 50 miliónov ukrýval v kamióne
Domáce
Poľsko spúšťa protiruskú operáciu HORYZONT: Prezident podpísal ROZKAZ o nasadení armády a polície
Zahraničné
Litva obviňuje Bielorusko z vydierania: Tisíce kamiónov uviazli na hranici napriek jej znovuotvoreniu
Zahraničné
Unikol Trumpov tajný mierový plán! Kyjev by musel Moskve ustúpiť, Rusko späť v G8?
Zahraničné

Prominenti

Módny prešľap známej krásky: Oblečená v... Juj, toto je nevhodné!
Zahraniční prominenti
Očami tvorcov pánskej módy: Toto boli NAJlepšie oblečené dámy na Beauty Ball, žiarili ako kráľovné
Domáci prominenti
Zábery, ktoré obleteli svet: Krásna Miss Jamajka sa ZRÚTILA z pódia... Odnášali ju na nosidlách!
Zahraniční prominenti
David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty
Zaujímavosti
Thajsko nie sú len krásne pláže: Päť prírodných zázrakov, ktoré vám vyrazia dych
dromedar.sk
MASOVÁ invázia robotov: Čína spustila humanoidov, ktorí môžu NAHRADIŤ tisíce ľudí! Sci-fi alebo nová realita?
Zaujímavosti
TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?
Zaujímavosti

Dobré správy

Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Varenie a recepty

Rady a tipy
Rady a tipy

Šport

Lyžovanie
Tipsport liga
La Liga
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Klasické testy
Doprava
Klasické testy
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariérny rast
Dovolenka a Choroba
Prostredie práce
Prostredie práce

Technológie

Aplikácie a hry
Bezpečnosť
Sponzorovaný obsah
Správy

Bývanie

Pre kutilov

Recepty
Záhrada
Údržba a opravy
Recepty

Zahraničné celebrity
Domáce
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Dopravný KOLAPS a domácnosti bez elektriny: Smeruje k nám ďalšia VLNA
Domáce
AKTUÁLNE Tragédia na juhu Slovenska: Z miesta nehody hlásia obeť, zasahujú všetky záchranné zložky! Neprejazdné
Domáce
Záhada nezvestného turistu je po dvoch rokoch rozlúštená: Testy DNA potvrdili najhorší scenár
Domáce
MIMORIADNE Slovák chcel prepašovať REKORDNÝ KONTRABAND kokaínu! FOTO úlovku, balíčky za 50 miliónov ukrýval v kamióne

