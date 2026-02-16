Rezort vnútra rokoval s Európskou komisiou: Témami boli zmeny týkajúce sa ÚOO aj vyšetrovanie korupcie

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR rokovalo s Európskou komisiou (EK). Hlavnými témami boli úprava trestných kódexov, vyšetrovanie korupcie aj zmeny týkajúce Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovali o tom z komunikačného odboru rezortu s tým, že MV na rokovaní zastupovala štátna tajomníčka Lucia Kurilovská.
archívne video
„Komisia bola informovaná, že vyšetrovanie korupcie Policajným zborom prebieha kontinuálne, nezávisle a bez politických zásahov, v súlade s platnou legislatívou, pod dozorom prokuratúry a v rozsahu, ktorý umožňuje aktuálna dôkazná situácia. Tento postup potvrdzujú aj oficiálne štatistické údaje,“ priblížili.
Rezort zároveň EK informoval, že jeho cieľom nie je oslabenie inštitúcií, ale posilňovanie ich dôveryhodnosti, predvídateľnosti a právnej istoty. „A to tak pre občanov SR, ako aj pre jej európskych partnerov. Ochrana oznamovateľov, boj proti korupcii a rešpektovanie princípov právneho štátu zostávajú trvalou súčasťou rezortných priorít,“ priblížili z komunikačného odboru.