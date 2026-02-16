Chorvátsko ponúka pomoc Slovensku a Maďarsku: Ropovod Adria pripravený na bezpečný tranzit ropy

BUDAPEŠŤ - Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Podľa servera infostart.hu to uviedol v pondelok na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.
Minister zdôraznil, že Chorvátsko pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Podľa jeho slov je kapacita Jadranského ropovodu (Adria) plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.
Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, preto sa Maďarsko a Slovensko obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Napísal to v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Šéf diplomacie vo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tento tranzit stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori.