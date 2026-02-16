Sociálna sieť X opäť padla: Používatelia hlásili rozsiahle medzinárodné výpadky po celom svete

PARÍŽ - Používatelia sociálnej siete X v pondelok hlásili problémy so zobrazovaním príspevkov, oznámila globálna monitorovacia spoločnosť Netblocks a internetová stránka Down Detector. Ide o najnovší zo série výpadkov tejto siete vlastnenej americkým miliardárom Elonom Muskom. Informuje o tom agentúra AFP.
Zdá sa, že X čelí „medzinárodným výpadkom,“ uviedla spoločnosť Netblocks na sieti Mastodon. Táto porucha podľa nej „nesúvisí s výpadkami internetu či blokovaním obsahu na úrovni krajiny“.
Poruchy týkajúce sa tejto siete hlásil Netblocks aj 1. a 9. februára. Internetová stránka Down Detector informovala, že k nárastu hlásení používateľov X o problémoch s touto sieťou došlo aj v pondelok okolo 14.30 h SEČ. Novinári agentúry AFP vo Francúzsku či Thajsku tiež hlásili problém s pripojením sa na X.