Olympiáda 2026 Lašák v Miláne neveril vlastným očiam: Drsný odkaz na Slovensko! Odborník mu naložil faktami

MILÁNO/ZVOLEN – Stačila jedna nevinná veta a internet okamžite vybuchol. Člen realizačného tímu našich hokejistov Ján Lašák počas zimnej olympiády v Miláne trefne poznamenal, že kým v centre svetovej módy pije špičkové espresso za „drobné“, doma na Slovensku ho v kaviarni čaká cenový šok. Ako je možné, že v krajine s nižšími platmi platíme za kávu viac ako Taliani?
Bývalý hviezdny brankár na sociálnych sieťach trafil klinec po hlavičke. Kým fanúšikovia očakávali, že olympiáda v Taliansku im vybieli peňaženky, realita je opačná. Aspoň čo sa týka kávy. „Káva je v Miláne lacnejšia ako vo Zvolene,“ skonštatoval Lašák. V talianskych baroch si totiž espresso doprajete za 1,50 až 2 eurá, zatiaľ čo v slovenských mestách cena bežne atakuje hranicu 2,50 či dokonca 3 eur.
Slováci platia za „vysedávanie“, Taliani za rýchlosť
Do témy vniesol jasno odborník na kávu a zakladateľ pražiarne Zlaté Zrnko, Václav Faltus, ktorý úzko spolupracuje s talianskymi majstrami. Podľa neho nejde o chamtivosť, ale o diametrálne odlišné svety.
„V Taliansku kaviarne zarábajú na objeme. Predajú stovky šálok denne, jeden človek sa tam zastaví aj trikrát za deň. U nás je trh malý a ak by kaviarne predávali kávu za talianske ceny, jednoducho by skrachovali,“ vysvetľuje Faltus. Zároveň pripomína dôležitý kultúrny rozdiel: „Na Slovensku trávime v kaviarňach viac času a očakávame pohodlie, servis a atmosféru – pohodlné sedenie, priateľskú obsluhu, pokojnú atmosféru. Človek navštívi kaviareň raz za deň a trávi tam podstatne viac času. Tieto náklady sa premietajú aj do ceny šálky,“ uviedol.
Odborník však upozorňuje na ďalší fakt, ktorý mnohých prekvapí. To, že je káva drahšia, môže znamenať, že je kvalitnejšia. „Mnohé slovenské kaviarne používajú výberovú kávu, drahšie zelené zrno z malých pražiarní a férový obchod s farmármi. V Taliansku je bežné tmavé praženie vo veľkých objemoch. Je síce kvalitne pripravené, ale nemusí ísť o prémiovú surovinu,“ dodáva pražiar.
Okrem toho slovenské prevádzky drvia vyššie ceny energií a vyššia DPH. Kým taliansky espresso bar „vytočí“ tisíce zákazníkov na nohách pri pulte, slovenský majiteľ musí zaplatiť nájom za veľký priestor so sedačkami a personál, ktorý vás obskakuje, aj keď si objednáte len jedno malé presso.