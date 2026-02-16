Hasiči popoludní zasahovali pri dvoch nehodách v Bratislavskom kraji

BRATISLAVA - Hasiči v pondelok popoludní zasahovali pri dvoch nehodách v Bratislavskom kraji. Prvá sa stala pri obci Blatné a druhá pri meste Modra. Obe si vyžiadali jednu zranenú osobu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„K obom nehodám došlo približne o 13.30 h. V čase príjazdu hasičov k dopravnej nehode medzi obcami Blatné a Šenkvice sa osobný automobil nachádzal mimo vozovky. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranila jedna osoba,“ priblížilo.
Aj pri nehode medzi Modrou a Šenkvicami sa zranila jedna osoba. „Zasahujúci hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia a zranenú osobu odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov. Hasiči následne asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ dodalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave.