Ráchel Šoltésová úprimne o citlivej téme: Materstvo vo mne otvorilo STARÉ RANY!

Slnko v sieti. Ráchel Šoltésová (Zdroj: Ján Zemiar)

V uplynulých mesiacoch Ráchel Šoltésová hviezdila na tanečnom parkete markizáckej šou Let's Dance. Darilo sa jej natoľko, že sa ocitla až v samotnom finále a umiestnila sa na treťom mieste. Aktuálne má tak skutočne priaznivé životné obdobie. Počas večera však priznala, že nie vždy tomu tak bolo.

„My sme ako rodina nemali naklonenú životnú priazeň. Aj napriek tomu sme si ja s mojím bratom veľmi blízki a spolu sme sa prebojovali životom. Nech sa bude čokoľvek diať, tak viem, že on je tu pre mňa,“ priznala Ráchel v dokrútke a záverečné vystúpenie venovali deťom aj so silným odkazom: „Chceli by sme tým tancom ukázať deťom, ktoré si myslia, že nikdy nebudú mať tú úplnú rodinu, úplnú lásku a pocit bezpečia, že ak to nemali v detstve, ešte neznamená, že to nebudú mať v dospelosti.“

Herečka priznáva, že mala komplikované detstvo, roky však mala svoju minulosť v sebe uzatvorenú. No aktuálne sa k nej opäť vracia a chce ju riešiť. „Materstvo ma naučilo naozaj silno ľúbiť a byť zodpovednejšou, pretože jeho život závisí od toho, ako sa budem správať aj sama k sebe. Čiže to otvorilo aj staré rany v mojom vnútri, ktoré som dávno uzavrela a rozhodla som sa ich aktívne riešiť,“ priznala teraz pre Báječnú ženu Šoltésová.

(Zdroj: Instagram R.Š.)