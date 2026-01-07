RADOSTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov markizáckeho Dunaja: NÁVRAT obľúbenej postavy po 2 rokoch!

BRATISLAVA - Po takmer dvojmesačnej pauze sa okrem megahitu Sľub, vracia na obrazovky televízie Markíza aj jeden z najúspešnejších seriálov na slovenskom trhu. Dobová rodinná sága Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 13. sériu už v utorok 27. januára 2026. A diváci sa môžu tešiť aj na návrat herečky Ráchel Šoltésovej, ktorá sa v Dunaji objaví po dlhých 2 rokoch!
Nová séria nadviaže na dramatické finále 12. série a dej sa posunie o mesiac dopredu - do záverečných septembrových dní roku 1944, keď Slovensko vstupuje do najkritickejšej fázy Slovenského národného povstania. Príbehy obľúbených hrdinov sa ocitnú priamo v centre historických udalostí, ktoré definitívne menia osudy celej krajiny aj jednotlivcov.
Tvorcovia v novej sérii zobrazia dramatickú atmosféru priamych bojov v okolí Banskej Bystrice, ale aj zásadne zmenenú situáciu v Bratislave, ktorú po potlačení povstania zaplavujú nemecké jednotky vrátane brutálnych posíl SS. Dej sa postupne presunie aj do lesov Malých Karpát, kam sa stiahnu partizánske jednotky, aby pokračovali v odboji a čakali na príchod Červenej armády.
Po rozpustení slovenskej armády preberajú kontrolu nad krajinou Nemci, obnovujú sa deportácie a represie sa dotýkajú čoraz širšík vrstiev obyvateľstva. Krajina žije v napätí a čaká na výsledok posledných bojov - a na to, na ktorú stranu sa definitívne prikloní víťazstvo. Diváci budú svedkami veľkých a odvážnych činov, sebaobetovania za ideály, ale aj krutosti, zrady, sebeckých rozhodnutí a tragických náhod, ktoré táto doba prinášala. Zároveň však Dunaj ponúkne aj silné príbehy lásky, ľudskej spolupatričnosti, odvahy a nádeje, ktoré dokážu prežiť v najtemnejších časoch.
Silným momentom novej série bude aj návrat herečky Ráchel Šoltésovej, ktorá sa po dvoch rokoch objaví v seriáli Dunaj, k vašim službám. Obľúbená herečka, ktorá sa medzičasom stala mamou a zahrala si aj v rodinnom seriálovom hite Sľub, sa vracia v úlohe Kristíny Steinerovej. Jej postava sa za dramatických okolností vracia z Palestíny a jej príchod otvorí nové, emocionálne silné dejové línie.
„Veľmi sa teším späť do Dunaja, na všetkých ľudí aj na nové príbehy. Je to ako vrátiť sa na pekné miesto, z ktorého nechcete odísť, a dúfam, že sa tam nejakú chvíľu zdržím,“ vyjadrila sa herečka.
