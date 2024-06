Známa Češka o ROZCHODE s fešákom z Markízy: Rozhodla som sa SEBECKY... Z jej ďalších slov mrazí!

(Zdroj: Instagram P.K.)

Reč je o minuloročnom účastníkovi reality šou Survivor, českom modelovi Josefovi Kůrkovi a jeho partnerke modelke Angie Mangombe. Dvojica len pred rokom privítala spoločného potomka Rafaela a aktuálne bola u nich doma témou číslo jeden svadba. O to väčším šokom bolo, keď influencerka minulý týždeň oznámila rozchod.

A aktuálne sa rozrozprávala na sociálnych sieťach viac. „Áno, je to pravda, s Pepom spolu už nie sme. Čím viac sa blížila svadba, tým viac som sa pýtala sama seba, či je to naozaj to, čo chcem. Je to predsa len veľký krok v živote. Viete, od malička mi bolo vtĺkane do hlavy od ostatných, z televízie, z internetu taká tá klasická reklama na šťastie,“ uviedla Angie s tým, že zistila, že to nie je jej sen.

„Hoci by som si veľmi priala mať pre Rafa úplnú rodinu, musím sa rozhodnúť opäť sebecky. Je pre mňa omnoho dôležitejšie, aby ma videl šťastnú, silnú a plnú energie, a hlavne aby ma videl byť MNOU! Chcem byť sama sebou a na nič sa nehrať,“ pokračovala Mangombe s tým, že by mohli spolu zostať a byť naoko šťastná rodinka, ale vo svojom vnútri by pomaly a potichu umierala. Podľa jej slov je oheň a potrebuje niekoho, kto ju nechá byť tým, kým je.

Josef Kůrka s partnerkou (Zdroj: TV Markíza)

„Vybrala som si pre svojho syna toho najlepšieho otca, akého môže mať! Raf je to najlepšie z nás oboch a byl tým najlepším rozhodnutím v mojom živote! Aj napriek tomu, že nebudeme spolu, má malý obrovské šťastie, pretože ho obaja nesmierne milujeme a urobíme všetko preto, aby mal krásny život. Toľko lásky, ktorú dostáva nielen od nás, ale aj od babičiek a od ľudí okolo neho, je až neskutočné,“ napísala Angie.

No na záver dodala slová, ktoré mnohých vystrašili. „Keby ste na svete v tomto tele mali byť už len posledných 6 mesiacov, žili by ste ako doteraz, alebo by ste urobili vo svojom živote niečo inak?“ uviedla, čím u fanúšikov vyvolala obavy o svoje zdravie.