Vážne OBVINENIE hviezdy z obrazoviek Markízy: Mal OBŤAŽOVAŤ 14-ročné dievča!

PRAHA - Josef Kůrka (33), ktorý sa do povedomia slovenských divákov dostal vďaka markizáckej reality šou Survivor, čelí vážnemu obvineniu. Youtuber MikeJePan, vlastným menom Mike Oganesjan, prišiel s tvrdením, že mal sexuálne obťažovať mladé dievčatá. Model to poprel!

Josefa Kůrku diváci Markízy spoznali vďaka najdrsnejšej reality šou Survivor. No veľmi tvrdé to má aktuálne aj v realite. V júni tohto roka matka jeho syna Rafaela Angie Mangombe oznámila, že sa s Pepom rozchádza. Dvojica pritom už plánovala svadbu. Model sa ešte z krachu vzťahu nestihol ani spamätať a už čelí ďalším nepríjemnostiam.

Má totiž na krku vážne obvinenie. Youtuber Mike Oganesjan, známy ako MikeJePan alebo aktuálne aj Detektiv Mike, prišiel na svojom webe s informáciou, že Pepa písal len 14-ročnému dievčaťu a nahováral ju, aby išla do sprchy a natočila tam videá.

„Toto štrnásťročné dievča poskytlo relácii Detektiv Mike rozhovor a množstvo materiálov, ktoré nasvedčujú, že ju Josef Kůrka opakovane nahováral k výrobe detskej pornografie, napríklad na ňu tlačil s tým, že má ísť do sprchy a natočiť si to,“ šokoval youtuber s tým, že Kůrka mal dievčaťu poslať aj svoje polonahé video a tvrdiť, že on bude ten, kto ju zbaví poctivosti.

Spomínaný Mike mal Kůrku dokonca vylákať na rozhovor pod zámienkou, že chce vyjadrenie k inému influencerovi zo Survivoru... Pri interview však všetky obvinenia poprel. To napokon potvrdil aj webu eXtra.cz. „Áno, je pravda, že sme sa stretli. Z rozhovoru som odišiel, pretože som nečakal, že so mnou dotyčný začne jednať ako so sexuálnym predátorom. Nechápal som, čo mi hovorí a bolo mi to dosť nepríjemné. Rozhovor sa mal týkať úplne iných tém, takže som nevidel dôvod, prečo zostávať,“ vyjadril sa.

„Mám teraz veľa iných starostí okolo svojho zdravia a okolo syna. Nie som rád, že musím riešiť takéto veci, ktoré sú nezmysel. Viem o tejto kauze a úprimne som z toho nešťastný,“ dodal bývalý účastník Survivoru s tým, že všetky obvinenia odmieta.

