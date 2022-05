Tajný románik v českom šoubiznise: Vedeli ste, že títo dvaja spolu chodili?!

Tereza Brodská sa narodila 7. mája 1968 ako dieťa hercov Vlastimila Brodského a Jany Brejchovej. Tí na ňu pre obrovskú vyťaženosť nemali prakticky čas, a tak žila s tetou a strýkom. „Hovorí sa, že citové puto si deti vytvárajú do nejakých piatich – šiestich rokov. A to som bola u mamy Blanky a otca Láďu. Starali sa o mňa od mojich šiestich týždňov. Keď som mala šesť rokov, presťahovala som sa k maminke a ockovi,” uviedla herečka pre novinky.cz.

Pred kamerami sa objavovala od roku 1972, teda od štyroch rokov. Je známa z filmov ako Konec básníků v Čechách, Díky za každé nové ráno, Všichni moji blízcí, Tango s komármi, Jak básníci neztrácejí naději, Jak básníci čekají na zázrak, Casino.sk. Účinkovala tiež v seriáloch Ulice, Dokonalý svět, terapie, Stopy života, Inspektor Max či Slunečná.

Tereza Brodská je vydatá a s manželom Herbertom má syna Samuela. Po dlhých rokoch ale vyšlo najavo, že istý jej vzťah spred kamier sa odohrával aj v skutočnosti.

Prezradil to režisér slávnych Básnikov. „Lásky hlavného hrdinu Štěpána Šafránka boli vždy blondínky s dlhými vlasmi, tak som sa rozhodol, že urobím zmenu a obsadím tmavovlásku s krátkymi vlasmi. Prebehli veľké skúšky, ale žiadnu som nemohol nájsť. Až mi Pavel Kříž povedal o Tereze Brodskej. Pozval som ich teda oboch na skúšku a hneď mi bolo jasné, ako to medzi nimi je... To iskrenie, pohľady do očí. Boli do seba krásne zamilovaní a veľmi im to spolu pristalo,” prezradil pre portál zeny.iprima.cz Dušan Klein.