Judínyovú POZNÁ LEPŠIE ako Skrúcaný: Neuveríte, čo známy stylista bonzol na Eriku!

Dvorný stylista moderátorky Smotánky má na konte spolupráce s množstvom celebritných dám. Musel však niekedy brnknúť aj na citlivú strunu akou je ručička na váhe? „Pri Erike nie. S Erikou začíname 20. sezónu, ona bola tá prvá a navždy bude tá prvá,“ hovorí s rešpektom a dodáva, že Erika nie je typ, ktorému by bolo treba niečo vytýkať. „Ona je presne človek, ako to má aj v robote – keď treba byť do druhej rána v strižni, tak tam bude. Keď sme robili naživo Ples v opere a stála v sandáloch v snehu – urobí to, lebo sa to má. A takisto vie, že je každú sobotu na tej obrazovke a ja chcem, aby v tých veciach vyzerala dobre. A to je obrovský hnací motor.“

Aj keď sa Kusalíkovi pod rukami mihla nejedna známa tvár, on zďaleka nepristupuje ku všetkým rovnako. Práve naopak – citlivo rozlišuje, čo si môže dovoliť navrhnúť každej žene.prezrádza svoje know-how známy stylista.

Styling je preňho hlavne o empatii a schopnosti čítať medzi riadkami. „Mám takú bunku navnímania toho, čo tá žena asi chce. A je úplne jedno, či to je moderátorka, svetová športovkyňa alebo právnička z východného Slovenska – ja tú ženu navnímam a snažím sa pre ňu urobiť maximum.“ A či bola Erika vždy spokojná s tým, čo pre ňu vybral? Kusalík vyšiel s pravdou von!

