Erika Judínyová prvýkrát ukázala tváričku dcérky: NÁDHERNÉ dievčatko!

Erika Judínyová s dcéru Ellou (Zdroj: Instagram E.J.)

Erika Judínyová si svoje súkromie prísne stráži. Občas čo-to zazdieľa na sociálnej sieti Instagram aj so života s dcérkou. Avšak ešte doteraz neodhalila jej tváričku. Dcérka Ella sa narodila moderátorke v roku 2020. Zo záberov, ktoré ukazuje verejnosti je jasné, že Ella je parádnica po mame. A dôkazom toho je aj najnovší príspevok Judínyovej.

Záber zachytáva malú princezničku v ružových šatách, ako si skúša podpätky. Veď, ktoré dievčatko by to nerobilo, však? No a Erika pri tejto snímke urobila výnimku a poodhalila tvár malej Elly. „To je nádherné dievčatko," zhodnotila istá fanúšička. „No prosím, modeločka krásna," pridala sa ďalšia. Ella rastie ako z vody no a čochvíľa už z nej bude veľká školáčka!

Erika Judínyová tvorí pár so Štefanom Skrúcaným od roku 2012. O rok neskôr ju humorista požiadal o ruku a v roku 2015 tajne spečatili svoj vzťah svadbou na úrade. Erika sa v 44 rokoch vydala prvýkrát, pre Štefana išlo o tretie životné „áno“. Skrúcaného prvou manželkou bola Darina Wolfová, s ktorou má dcéru Lindu. Po nej sa oženil so Zuzanou Tlučkovou. S herečkou splodili dvoch chlapcov - Lukáša a Tomáša.