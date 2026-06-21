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Hneď ako sa spoznali, skončili v krčme na víne! Oliver Andrásy: Pre toto nám to s Eňou funguje!

Humorista Oliver Andrásy. Zobraziť galériu (32)
Humorista Oliver Andrásy. (Zdroj: Facebook/Oliver Andrásy)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Meno Olivera Andrásyho sa neodmysliteľne spája s humorom! Hoci má na konte desiatky úspešných projektov, v srdci mu kraľuje hlavne jeden. V exkluzívnom rozpomínaní odhalil nielen začiatky kultového formátu Aj múdry schybí, ale aj to, prečo s Eňou Vacvalovou nikdy nemali ponorkovú chorobu.

Oliver Andrásy je v slovenskom šoubiznise pojmom. Keď sa ho však opýtate, na čo je vo svojej bohatej kariére najviac hrdý, odpoveď je jasná a okamžitá. Ide o jeho "dieťa", ktoré sa zrodilo ešte pred pádom režimu. Všetko to začalo v roku 1988 v slovenskom rozhlase. Andrásy vtedy pripravoval ankety pre reláciu Variácie. „Chodil som na trhovisko na Žilinskú ulicu a pýtal som sa všeličo. Tam som zistil, že ľudia nevedia odpovedať na úplne primitívne otázky,“ spomína humorista na moment, kedy dostal geniálny nápad. Relácia s názvom Aj múdry schybí uzrela svetlo sveta na jar 1989. Jej život v socialistickom éteri však bol krátky – trval len dva mesiace. Dôvod? „Vrhalo to zlé svetlo na socialistické školstvo,“ vysvetľuje Andrásy.

Andrásymu sa POMSTILI za reláciu Čo dokáže ulica: Sila, čo odhalil po rokoch! Prečítajte si tiež

Andrásymu sa POMSTILI za reláciu Čo dokáže ulica: Sila, čo odhalil po rokoch!
Skutočný boom prišiel až po revolúcii, keď formát ožil v dnes už neexistujúcej televízii VTV. Cesta k masovej popularite viedla cez nečakané silvestrovské stretnutie. „Bol som u kamaráta, ktorý mal penzión. Bol tam aj vtedajší programový riaditeľ Markízy. Doslova ku mne doplával a povedal: ‚Ty somár, čo sa babreš vo VTV, poď k nám!‘“ smeje sa Oliver. Slovo dalo slovo a od februára už relácia bežala na obrazovkách televízneho lídra. Historicky prvými hosťami nebol nikto iný ako Milan Lasica s manželkou Magdou Vášáryovou.

Neoddeliteľnou súčasťou Andrásyho profesionálneho života je Elena Vacvalová. Hoci tvorili ikonickú dvojicu, ponorka u dvojice nikdy nenastala. „Asi nie sme dostatočne veľa spolu, aby sme mali čas sa pohádať. Sme úplne iné povahy, máme iné záujmy, ale ľudsky si rozumieme,“ hovorí Andrásy. Ich priateľstvo sa pritom datuje už od vysokej školy. „Stretli sme sa na zápise a hneď v ten večer sme skončili v krčme na víne,“ spomína na prvé stretnutie. A hoci sa ich cesty dodnes nerozišli, jedna vec sa predsa len zmenila...

Hneď ako sa spoznali, skončili v krčme na víne! Oliver Andrásy: Pre toto nám to s Eňou funguje! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

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