Alena Pallová je závislá na móde a luxuse: Mám doma... chytíte sa za hlavu, koľko má šperkov!

BRATISLAVA - Známa prominentná lekárka Alena Pallová patrí k najlepšie obliekaným ženám slovenského šoubiznisu. Kamkoľvek sa očarujúca blondínka postaví, okamžite púta pozornosť dokonalým outfitom a drahými doplnkami.
Nie je žiadnym tajomstvom, že známa lekárka estetickej medicíny Alena Pallová má vycibrený vkus. Keď však prišla reč na jej šatník, narovinu priznala, že jej vášeň pre pekné veci hraničí s miernou posadnutosťou. „Myslím, že som závislá na všetkom, čo sa týka fashion – či sú to kabelky, topánky, šperky, oblečenie, všetko...,“ neskrýva s úsmevom svoju slabosť pre módu úspešná Slovenka. Ak by ste však čakali, že vyznáva masívne a okázalé drahokamy, ktorými by chcela silou-mocou kričať do sveta, ste na omyle. „Mám rada minimalizmus, nemám rada veľmi okázalé šperky a skôr idem po neznámych značkách. Perly mám veľmi rada, mám veľký perlový náhrdelník a vyzerá fantasticky,“ hovorí o svojich preferenciách.
Okolo známej blondínky sa neustále točia úspešní muži, no pri otázke financovania jej luxusných ozdôb prichádza prekvapivá odpoveď. Obdarúvajú ju nielen oni, dopraje si aj sama. „Je to aj-aj. Dokonca, keď oslavujem narodeniny, tak väčšinou sa mi aj moje kamarátky zbierajú na šperky,“ prezradila známa lekárka a doplnila. „Ja som dosť patriot, kupujem všetko na Slovensku a čo je o mne málo známe, ja málo nakupujem cez online shopy. Ja mám rada personálny touch – ja musím prísť, musím to vidieť, ochytať, porozprávať sa... Mám rada, keď mi to krásne zabalia, navoňajú, keď si to odnesiem domov,“ vyznáva sa zo svojich pocitov Pallová. A koľko tých šperkov vlastne doma má? Aj na túto otázku prišla odpoveď... Rovnako však prezradila aj to, ako jej to funguje s partnerom.
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