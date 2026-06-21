Halloween v júni? Nový trend pobláznil zákazníkov: Obchody zaplavili duchovia, tekvice a strašidelné dekorácie

LONDÝN – Kým väčšina ľudí si užíva leto, niektorí už myslia na Halloween. Nový trend s názvom „Summerween“ si získava čoraz väčšiu popularitu a obchodné reťazce naň reagujú rekordne skoro. Zákazníci sú nadšení z tekvíc, duchov a strašidelných dekorácií, ktoré sa objavili v predaji uprostred leta.
Milovníci Halloweenu sa tento rok dočkali skôr, než očakávali. Britský reťazec Asda predstavil novú kolekciu inšpirovanú trendom nazývaným „Summerween“, ktorý spája typické halloweenske motívy s letnými farbami a dovolenkovou atmosférou. Kolekcia okamžite vyvolala vlnu nadšenia na sociálnych sieťach.
Medzi najvýraznejšie kúsky patria posteľné obliečky s lebkami a zmrzlinovými kornútikmi, farebné vankúše s nápisom „Boo“, plyšové tekvice v tvare ananásov či plážové osušky s duchmi v slnečných okuliaroch. Kolekcia kombinuje typické strašidelné motívy s výraznými letnými farbami, ako sú ružová, oranžová či tyrkysová, píše The Sun.
Fanúšikovia sú nadšení
Po zverejnení noviniek sa sociálne siete zaplnili nadšenými reakciami.
„Milujem Summerween, Halloween môže byť celý rok,“ napísal jeden zo zákazníkov. Ďalší označili kolekciu za „rozkošnú“ a priznali, že si ju plánujú kúpiť okamžite.
Popularita trendu nie je náhodná. V posledných rokoch sa Halloween stal jedným z najobľúbenejších sviatkov medzi mladšími generáciami a mnohí fanúšikovia nechcú čakať až do októbra.
Za všetkým stojí kreslený seriál
Pojem Summerween nevznikol v marketingových oddeleniach obchodov. Jeho korene siahajú do roku 2012, keď sa objavil v populárnom animovanom seriáli Gravity Falls. V jednej z epizód obyvatelia mesta oslavovali Halloween počas leta. To, čo bolo pôvodne len televíznym vtipom, sa postupne zmenilo na skutočný internetový fenomén.
Najmä na TikToku sa začali objavovať videá s letnými halloweenskymi párty, tekvicami vyrobenými z melónov, strašidelnými dekoráciami pri bazénoch či kostrami v plavkách. Trend následne zachytili aj veľké obchodné reťazce.
Obchody posúvajú Halloween stále skôr
Odborníci na maloobchod upozorňujú, že zákazníci nakupujú sezónne dekorácie čoraz skôr. Mnohé firmy preto začali uvádzať halloweenske kolekcie už v júni alebo júli namiesto tradičného augusta či septembra.
Podľa analytikov nejde len o marketing. V neistých časoch ľudia vyhľadávajú veci, ktoré im prinášajú radosť a nostalgiu. Práve Halloween patrí medzi sviatky, ktoré v mnohých vyvolávajú pozitívne emócie a pocit pohodlia.
Nie každému sa trend páči
Hoci Summerween získava čoraz viac fanúšikov, nájdu sa aj kritici. Niektorým prekáža, že obchody začínajú s jesennými kolekciami príliš skoro a vytláčajú letný tovar ešte pred koncom sezóny. Iní považujú trend za ďalší príklad konzumného správania podporovaného sociálnymi sieťami.
Napriek tomu sa zdá, že Summerween bude aj tento rok patriť medzi najvýraznejšie internetové trendy. A pre milovníkov strašidiel platí jednoduché pravidlo – na Halloween už netreba čakať do októbra.