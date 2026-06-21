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Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY, naberajú na sile: FOTO Vietor v meste napáchal škody, padajú aj KRÚPY! Desivé VIDEÁ

AKTUALIZUJEME Zobraziť galériu (13)
(Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Marek Huďa, Facebook/Tib Iké, Repro foto Facebook/Barbora Chalupová, Facebook/iLoveBardejov)
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BRATISLAVA - Kým v sobotu sa objavovali búrky len na niektorých miestach a boli skôr statické, dnes sa musí na búrlivé počasie pripraviť celé Slovensko. Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie krajiny, pričom búrlivo je niekde už od rána. Od horúčav si ale ani dnes neoddýchneme.

Aktualizované 14:04 V okresoch Gelnica a Košice-okolie sa dnes vyskytli mimoriadne intenzívne búrky, ktoré na viacerých miestach trvali viac než hodinu a priniesli prívalové lejaky, informuje iMeteo.sk. Najviac zrážok spadlo v Košickej Belej, kde počas búrky namerali až 76 mm. Stred najvýraznejšej búrky prešiel priamo cez obec, pričom lokálna intenzita zrážok dosiahla extrémnych 277 mm za hodinu. Najsilnejší lejak prišiel medzi 12:00 h a 12:30 h, keď spadlo až 64 mm zrážok v priebehu niekoľkých minút.

Aktualizované 13:56 Zábery z Bardejova, kadiaľ sa prehnala intenzívna búrka.

Aktualizované 13:52 Intenzívna búrka z Prešovského kraja

Aktualizované 13:47 Pre viaceré okresy východné Slovenska platí výstraha druhého stupňa pred prívalovou povodňou.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
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 (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 13:32 Búrka zastiahla aj športové stredisko SKI Lysá, aj tam ju sprevádzali krúpy.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Repro foto Facebook/Barbora Chalupová)

Aktualizované 13:28 V obci Helcmanovce v okrese Gelnica sprevádzal búrku lejak a padali aj krúpy.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Facebook/Tib Iké)

Aktualizované 13:25 V Košiciach, v časti Kavečany, prišli búrky aj s krúpami s veľkosťou asi 0,5 cm.

Aktualizované 13:20 Búrky sa naďalej tvoria na časti stredného a východného Slovenska. Búrky máme aktuálne v širšom okolí Dobšinej, Lučenca, Spišskej Belej, Košíc, ďalej v okolí Slanca a Sečoviec, informuje Severe Weather Slovakia.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 13:10 Búrky v nedeľu vyčíňali v Bardejove. Sprevádzal ich silný vietor, ktorý napáchal škody. Silný vietor vyvracal stromy a na zaparkované auto sa zvalila celá masívna konštrukcia s billboardom! Búrka navyše prerušila dodávky elektrickej energie.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Marek Huďa)
Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina/Marek Huďa)

Aktualizované 12:10 Na diaľnici D1 husto prší. Prešovská krajská polícia zverejnila autentické z D1 od tunela Branisko v smere na Poprad. Vodičov vyzýva k opatrnosti.

Búrky vyčíňajú od rána

Nedeľné ráno na Slovensku odštartovalo výraznou zmenou počasia. Po období suchšieho vzduchu sa nad naše územie dostalo horúce a veľmi vlhké prúdenie spojené so studeným frontom. Atmosféra sa rýchlo stala labilnou, čo už od skorých hodín podporuje vznik intenzívnych búrok, píše iMeteo.sk. 

Prvé búrky sa objavili už nadránom, najmä v západných a severozápadných regiónoch Slovenska. Menšia línia búrok sa okolo 7:20 h ťahala od okolia Trnavy, cez Piešťany až po Bánovce nad Bebravou a postupuje ďalej východným, až juhovýchodným smerom. Prinášajú intenzívne prívalové zrážky. Búrky sa tvoria aj na Liptove a na Gemeri.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: SHMÚ)

Mapa bleskovej aktivity ukazuje, že práve západné a severozápadné oblasti boli doteraz najaktívnejšie. Do 7:30 h evidovala sieť na Slovensku už 1 200 bleskových výbojov. 

Ranné búrky dnes na západe Slovenska nedopĺňali len intenzívne prívalové zrážky, ale aj mimoriadne pôsobivý oblačný jav – Asperitas, ktorý sa okolo 7.00 h objavil od Malých Karpát cez Trnavu až po Zeleneč. Tento vzácny typ oblakov, pripomínajúci rozbúrenú morskú hladinu, vzniká v silne labilnej atmosfére, kde sa miešajú vrstvy vzduchu s rozdielnou teplotou, vlhkosťou a rýchlosťou vetra. Práve dnešná vysoká miera instability, typická pre obdobie pred búrkami alebo krátko po nich, vytvorila ideálne podmienky na vznik tohto vizuálne výrazného vlnového štruktúrovania oblačnosti.

 
 

Platia výstrahy pred horúčavami a búrkami

Aj v nedeľu treba rátať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 19.00 h. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov. Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
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 (Zdroj: SHMÚ)

Zároveň meteorológovia varujú pred búrkami, ktoré hrozia na celom Slovensku. Pre celé územie krajiny je vydaná výstraha prvého stupňa do 21.00 h. Naplno by sa to malo podľa predpovedí rozbehnúť okolo poludnia. 

Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: SHMÚ)

Búrky budú sprevádzať najmä intenzívne prívalové zrážky. Postupovať budú od severu smerom na juh, pritom v niektorých oblastiach sa môžu objaviť aj nebezpečné sprievodné javy. V týchto regiónoch nemožno vylúčiť ani materiálne škody — búrky prinesú silné lejaky a v ich jadrách sa môžu tvoriť krúpy s priemerom okolo 2 cm.

Viac o téme: PočasieBúrkyTrópy
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