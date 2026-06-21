Nemecký minister vnútra chce výrazne zvýšiť počet deportácií do Afganistanu

BERLÍN - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt plánuje výrazne zvýšiť počet deportačných letov do Afganistanu, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
„V budúcnosti sú možné tri charterové lety mesačne,“ uviedla hovorkyňa ministerstva v Berlíne pre DPA po správach zverejnených v nedeľnej tlači. „Okrem toho sú kedykoľvek možné aj individuálne repatriácie prostredníctvom komerčných letov,“ dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovoroch medzi zástupcami ministerstva vnútra a afganským vládnym hnutím Taliban. Keďže nemecká vláda neuznáva vládne orgány Talibanu v Kábule, rozhovory sa v Nemecku označujú ako rokovania na „technickej úrovni“, pripomína DPA.
Nemecko nedávno repatriovalo charterovým letom 32 Afgancov. Medzi deportovanými boli muži odsúdení za trestné činy vrátane vraždy, znásilnenia, sexuálneho zneužívania, zneužívania detí, obchodovania s drogami a vydierania. „Tí, ktorí zneužívajú našu ochranu a páchajú tu závažné trestné činy, si musia hľadať svoju budúcnosť vo svojej domovskej krajine,“ povedal Dobrindt pre nedeľník Bild am Sonntag.