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MIMORIADNE V obchodnom centre sa v predajni zrútil strop: Spadol na ženu! OPISY svedkov

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(Zdroj: Policie ČR)
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ČTK

TEPLICE - V obchodnom centre Olympia v Tepliciach sa dnes dopoludnia zrútila stropná konštrukcia v jednej z predajní. V obchode sa v tom čase nachádzalo približne 15 zákazníkov. Jedna zo zákazníčok utrpela pri páde konštrukcie zranenia a previezli ju do nemocnice, uviedla hovorkyňa severočeskej polície Miroslava Glogovská.

Podľa Teplického deníka sa krátko pred 10.00 h zrútila časť podhľadu v predajni Reserved a zasypala ženu. „Spadlo to na pani, bola to veľmi hlasná rana. K žene okamžite pribehli ďalší nakupujúci, ktorí zavolali záchranku,“ opísali udalosť svedkovia nehody. Predajňa zostala zatvorená a na mieste pracujú vyšetrovatelia.

MIMORIADNE V obchodnom centre
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 (Zdroj: Policie ČR)

Polícia hľadá svedkov incidentu

Operačné stredisko hasičov prijalo hlásenie o udalosti približne o 9.50 h. Na miesto vyslali dve jednotky. „Zrútila sa časť stropu, v ktorej boli nainštalované svetlá. Hasiči následne odstránili visiace časti a pokúsili sa strhnúť aj niekoľko ďalších nebezpečných prvkov, aby už nič nespadlo. Vstup zabezpečili páskou a potom miesto odovzdali polícii,“ povedal hovorca Hasičského záchranného zboru Úsťanského kraja Tomáš Kalvoda.

Polícia okolnosti udalosti preveruje. „Žiadame zákazníkov, ktorí sa v čase incidentu nachádzali na mieste, aby sa ozvali polícii na linke 158,“ dodala Glogovská.

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