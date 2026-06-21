MIMORIADNE V obchodnom centre sa v predajni zrútil strop: Spadol na ženu! OPISY svedkov

TEPLICE - V obchodnom centre Olympia v Tepliciach sa dnes dopoludnia zrútila stropná konštrukcia v jednej z predajní. V obchode sa v tom čase nachádzalo približne 15 zákazníkov. Jedna zo zákazníčok utrpela pri páde konštrukcie zranenia a previezli ju do nemocnice, uviedla hovorkyňa severočeskej polície Miroslava Glogovská.
Podľa Teplického deníka sa krátko pred 10.00 h zrútila časť podhľadu v predajni Reserved a zasypala ženu. „Spadlo to na pani, bola to veľmi hlasná rana. K žene okamžite pribehli ďalší nakupujúci, ktorí zavolali záchranku,“ opísali udalosť svedkovia nehody. Predajňa zostala zatvorená a na mieste pracujú vyšetrovatelia.
Polícia hľadá svedkov incidentu
Operačné stredisko hasičov prijalo hlásenie o udalosti približne o 9.50 h. Na miesto vyslali dve jednotky. „Zrútila sa časť stropu, v ktorej boli nainštalované svetlá. Hasiči následne odstránili visiace časti a pokúsili sa strhnúť aj niekoľko ďalších nebezpečných prvkov, aby už nič nespadlo. Vstup zabezpečili páskou a potom miesto odovzdali polícii,“ povedal hovorca Hasičského záchranného zboru Úsťanského kraja Tomáš Kalvoda.
Polícia okolnosti udalosti preveruje. „Žiadame zákazníkov, ktorí sa v čase incidentu nachádzali na mieste, aby sa ozvali polícii na linke 158,“ dodala Glogovská.