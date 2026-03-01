Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek

BRATISLAVA - Patrik Suši Veselý patrí k absolútnej špičke v slovenskom beauty svete. Jeho rukami prešli tie najzvučnejšie mená, no jedno vyčnieva nad všetkými. Už neuveriteľných 17 rokov sa stará o vizáž kráľovnej šoubiznisu Eriky Judínyovej. V exkluzívnom rozhovore na výstave Art X on Glass prezradil detaily ich spolupráce, na čo si moderátorka potrpí, a opísal moment, kedy mu vyrazila dych!
Hoci sa „Suši“ vo svete smotánky pohybuje prirodzene, on sám to vníma skromnejšie. „Rád chodím do spoločnosti, tak by som to povedal. Medzi príjemných ľudí,“ prezradil s úsmevom. Jeho meno je však už takmer dve desaťročia neoddeliteľne späté s reláciou Smotánka a jej hlavnou tvárou. Cesta k Erike Judínyovej viedla cez známeho stylistu Andreja Kusalíka. „Raz sme ju skúsili učesať a namaľovať a odvtedy to ťaháme,“ spomína Patrik na začiatky, ktoré neboli úplne jednoduché. Hoci dnes sú už zohraná dvojica, kedysi mu nebolo všetko jedno. „Zo začiatku som mal strašný stres a rešpekt. Teraz je to také, že si sadne, uvoľní sa, dá si kávičku, 30 minút a máme hotovo.“
Veľké prekvapenie však prišlo, keď sa Suši zmienil o jednom špeciálnom dni. Erika Judínyová je známa tým, že si súkromie stráži ako oko v hlave a svojho dvorného vizážistu aj po rokoch priateľstva dokázala poriadne zaskočiť! Ako? To sa dozviete vo videu! Taktiež aj to, v čom je Erika nekompromisná a v čom neprijíma zmeny...