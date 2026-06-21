Sen každého futbalového fanúšika! Dvaja šťastlivci za TOTO zinkasujú rozprávkovú odmenu, má to háčik

NEW YORK - Američania Kevin Akoto a Austin Franklin si aktuálne žijú sen každého futbalového fanúšika. Nielenže majú čas sledovať všetkých 104 zápasov na majstrovstvách sveta, ale navyše za to dostanú štedrú odmenu 50.000 dolárov. Má to však háčik: sedia v presklenej miestnosti na Times Square v centre New Yorku, kde zase na oplátku sleduje celý svet ich.
Akoto a Franklin pozerajú na futbal pod "dohľadom" okoloidúcich či ľudí na sociálnych sieťach v rámci propagačnej akcie americkej televízie Fox Sports, ktorá chce vyvolať záujem o svoje platené vysielanie z turnaja. Dvojica uspela v castingu medzi tisíckami záujemcov o to, čo Fox nazvala "prácou, ktorá sa vyskytne raz za život".
Sedí na gauči a pozerá futbal
"Sedím na gauči a pozerám na futbal - je to zábava," povedal denníku Guardian Franklin. Jeho kolega Akoto kvôli tejto príležitosti opustil svoju prácu čašníka na Floride: "Vo štvrtok som sa dozvedel, že som vyhral a v piatok som im povedal, že to bol môj posledný deň. " Dvojica fanúšikov nemá za "úlohu" len pozerať na zápasy. Očakáva sa od nich, že budú vytvárať obsah na sociálnych sieťach a komunikovať s ostatnými futbalovými priaznivcami.
"Je to trochu ako Truman Show," povedal Franklin s narážkou na film z roku 1998, ktorého hlavný hrdina v podaní Jima Carreyho žije svoj život nevedomky vo filmových kulisách sledovaný televíznymi divákmi. "Niekedy aj zabudnem, kde som. Pozerám pár minút na zápas, potom sa pozriem na Kevina a zistím, že pred nami stoja ľudia. Väčšinou na nás pozerá tak 30 ľudí, je to zvláštny zážitok."