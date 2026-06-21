Na zásahy v Libanone nie sú žiadne obmedzenia, uviedol minister obrany Izraela

JERUZALEM - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu vyhlásil, že izraelské sily majú nariadenie zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe, na ktorú na území Libanonu narazia. Zároveň trval na tom, že vojaci zostanú v takzvanej bezpečnostnej zóne zriadenej na libanonskom území. Informuje správa agentúry AFP.
„Pre vojakov IDF v Libanone nikdy neplatilo a ani v súčasnosti neplatí žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o zásahy s cieľom eliminovať hrozby... Ako sme s (izraelským) premiérom Benjaminom Netanjahuom jasne uviedli: Izrael sa z bezpečnostnej zóny v Libanone nestiahne,“ uviedol vo vyhlásení Kac s odkazom na oblasť siahajúcu približne desať kilometrov do vnútrozemia libanonského územia, kde sú nasadené izraelské sily.
Libanonská vláda pritom označuje oblasť kontrolovanú Izraelom za nezákonne okupované štátne územie, čo je podľa Bejrútu v rozpore s medzinárodným právom. Bilaterálna rámcová dohoda medzi Iránom a USA pritom počíta s úplným ukončením vojenských konfliktov v regióne – a teda aj v Libanone. Izrael z opakovaného porušovania prímeria obviňuje aj samotný Hizballáh, píše agentúra DPA.
Kacove vyhlásenia prišli krátko po tom, čo Irán varoval, že nevstúpi do rozhovorov o širšej dohode s Washingtonom, pokiaľ sa vojna medzi izraelskými jednotkami a proiránskym militantným hnutím Hizballáh v Libanone neskončí, pripomína AFP. Irán v nedeľu vyhlásil, že hlavnou témou rokovaní vo Švajčiarsku bude práve prímerie v Libanone.