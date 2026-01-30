Intrigánska MRCHA je späť! Ale aká SEXI... Smelo do mňa, odkazuje divákom

BRATISLAVA - Tretia séria seriálu Sľub odštartovala len v pondelok, no diváci už mohli sledovať niekoľko dejových zvratov a prekvapení. Jedno z tých doposiaľ najväčších ich však čakalo na konci dnešnej epizódy!
"Ahojte chlapci!" týmito nevinnými slovami a s úsmevom na tvári sa v seriáli Sľub prihovorila doktorka Dana Hanzelová (Adriana Novakov) šokovaným lekárom Romanovi Bartošovi (Vladimír Kobielsky) a Igorovi Valentovi (Jakub Švec).
Danu Hanzelovú, ktorú stvárňuje Adriana Novakov, si všetci fanúšikovia pamätajú z prvej série seriálového trháku Sľub, keď spôsobila "zemetrasenie" najmä v rodine Bartošovcov. Bezhlavo sa zamilovala do svojho kolegu Romana Bartoša (Vladimír Kobielsky), ktorý jej raz podľahol. Kým ona si to však vysvetľovala ako osudovú lásku, pre Bartoša to bolo jednorazové zlyhanie, ktoré trpko oľutoval.
Hanzelová sa svojho kolegu snažila získať za každú cenu prostredníctvom rôznych intríg a klamstiev, dokonca si vymyslela, že s ním čaká dieťa. Hoci na chvíľu sa jej rodinu Bartošovcov podarilo rozvrátiť, Roman Bartoš so svojou manželkou Marcelou (Soňa Norisová) napokon problémy urovnali a Dana Hanzelová odišla pracovať do nemocnice v Banskej Bystrici.
Adriana je pripravená aj na to, že návrat seriálovej doktorky nevzbudí u divákov prílišné nadšenie. „Dana Hanzelová divákom poriadne pila krv, pretože už svojim chovaním zachádzala do extrému. Som zvedavá na ich reakcie teraz! Je mi jasné, že budú z toho všetci rozladení a budú si želať, aby to tak nebolo! A toto na herectve milujem najviac, keď vzbudzuje u ľudí silné emócie. Preto rada odkážem divákom: Smelo do mňa!“ povedala s úsmevom.
