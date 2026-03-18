Ministerka Šimkovičová odcestovala do Ríma: Odhalí tam bustu M. R. Štefánika

BRATISLAVA - Ministerky kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odcestovala v stredu popoludní na pracovnú cestu do Ríma, ktorá potrvá do piatka 20. marca. V rámci programu sa zúčastní na odhalení busty generála Milana Rastislava Štefánika na vojenskom cintoríne v Ríme.
V hlavnom meste Talianska sa podvečer uskutoční bilaterálne rokovanie s talianskym ministrom kultúry Alessandrom Giulim. Vo štvrtok (19. 3.) predpoludním sa ministerka zúčastní na slávnostnom odhalení busty generála Milana Rastislava Štefánika na vojenskom cintoríne v Ríme. V ten istý deň večer sa bude v priestoroch veľvyslanectva SR v Ríme aj za účasti predstaviteľov talianskeho parlamentu konať slávnostný večer venovaný pamiatke generála M. R. Štefánika a pôsobeniu československých légií v Taliansku. Jeho súčasťou bude okrem prednášok historikov aj kultúrny program.
Štefánika spája s Talianskom úspešné diplomatické úsilie o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej armády. Počas prvej svetovej vojny takisto ako pilot pôsobil na talianskom fronte. Bolo to tiež talianske letisko Campoformido pri Udine, odkiaľ vzlietol 4. mája 1919 pri ceste do vlasti s tragickým koncom, keď sa jeho lietadlo zrútilo v blízkosti Ivanky pri Dunaji.